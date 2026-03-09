IT-support Servicedesk
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Till gruppen Servicedesk söker Polismyndigheten nu it-servicedeskmedarbetare. Vi söker dig som är positiv och kommunikativ med samarbetsfokus. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor att utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. It-avdelningen består för närvarande av ca 1200 anställda som ansvarar för all it som används av myndighetens 40 000 anställda. Vårt kontor är beläget i centrala Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Ta emot inkommande supportärenden som rör it-relaterade frågor från polisens medarbetare - huvudsakligen per telefon
Felsökning, lösning och dokumentation av supportärenden
Servicedesk har en 24/7-verksamhet och våra medarbetare arbetar skift, vilket inkluderar kvällar, nätter och helger.
Arbete sker endast på plats i våra lokaler på Kungsholmen.
Vill du vid sidan av arbetet i servicedesken utvecklas och ta ansvar finns goda möjligheter i något av de projekt vi har för att agilt förbättra våra arbetssätt och vår service. Våra system används i våra polisers vardag dygnet runt, året om.
Som anställd i vår servicedesk får du chansen att vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag och har möjlighet att göra skillnad på riktigt.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Gymnasieutbildning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av att arbeta med att ge service på telefon inom en it-servicedesk, kundtjänst eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant.
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
Erfarenhet av arbete inom support med ärendehantering och dokumentation
Erfarenhet av kunskapshantering
Erfarenhet av strukturerad felsökning för användare/kunder
Mycket god förståelse och kompetens inom data och itDina personliga egenskaper
För att trivas i denna roll behöver du vara en positiv och flexibel person. Du är självgående i dina arbetsuppgifter, men har samtidigt ett starkt samarbetsfokus. Vi ser vidare att du är mån om användarna och brinner för att ge förstklassig service. Arbetsuppgifterna ställer även krav på problemlösning och mycket god kommunikativ förmåga där du är lyhörd för användarnas behov.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
I denna rekrytering görs löpande urval.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Periodplanering/skiftarbete förlagt på kvällar, nätter, helger och dagtid.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: IT-supporttekniker
I rekryteringsprocessen ingår även arbetsprov som kompletterande bedömningsmetod.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
1. Har du gymnasieutbildning? (JA/NEJ)
2. Har du mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska? (JA/NEJ)
3. Har du erfarenhet av att arbeta med att ge service på telefon inom en it-servicedesk, kundtjänst eller motsvarande? (JA/NEJ - om JA, beskriv din erfarenhet av att ge service per telefon inom en it-servicedesk, kundtjänst eller liknande)
4. Har du svenskt medborgarskap? (JA/NEJ)
5. Har du erfarenhet av arbete inom support med ärendehantering och dokumentation? (JA/NEJ - om JA, beskriv din erfarenhet)
6. Har du erfarenhet av kunskapshantering? (JA/NEJ - om JA, beskriv din erfarenhet)
7. Har du erfarenhet av strukturerad felsökning för användare/kunder? (JA/NEJ - om JA, beskriv din erfarenhet)
8. Har du mycket god förståelse och kompetens inom data och it? (JA/NEJ - om JA, beskriv din förståelse och kompetens)
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågorna via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 23/3 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A135.930/2026 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
