IT-Samordnare
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är strukturerad och noggrann samt har en god förmåga att skapa relationer. Du behöver också vara nyfiken och ha en mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Arbetet som samordnare kräver att du är flexibel och att du lätt kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi ser att du är självgående och kan driva dina ärenden självständigt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i team. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Kvalificeringskrav
Konsulten ska ha utbildning och/eller genomförda kurser inom juridik, ekonomi, logistik, uppdragsledning eller inom annat område som bedöms relevant för uppdraget.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av arbete som inkluderat samordning/uppdragsledning/projektledning av flera olika funktioner/roller. Erfarenheten ska införskaffats under de senaste 5 åren.
Dokumenterad erfarenhet av att sammanfatta och strukturera skriftligt underlag för vidare hantering eller beslut till olika typer av mottagare.
Konsulten ska ha erfarenhet av att koordinera och självständigt driva arbete i olika ärenden på en övergripande nivå.
Konsulten ska vara van att sammanställa och rapportera till olika intressenter.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete inom IT-relaterade uppdrag.
Språkkunskaper: Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att producera tydliga och språkligt korrekta texter.
Svenskt medborgarskap
Meriterande kompetens
Minst 2 år dokumenterad erfarenhet av att självständigt hantera inkommande ärenden och bedöma komplexitet eller prioritet i dessa och styra vidare till rätt funktion.
Erfarenhet från inköp, upphandling eller annan stödfunktion inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av arbete med texter och frågeställningar inom IT-området där förståelse för tekniskt innehåll och kontext är viktig.
Erfarenhet av arbete inom ärendehantering med stora volymer med flera olika kontaktytor internt och externt där du ansvarat för och säkerställt en god arbetsprocess.
Konsulten bör ha erfarenhet av arbete i JIRA eller motsvarande ärendeverktyg.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7792232-2017025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM
