IT-säkerhetstekniker
2025-12-12
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
Nu söker vi dig som vill bidra till att bygga framtidens digitala offentliga sektor. Det kommer att kräva ditt engagemang och passion att utveckla dig själv och våra verksamheter i intressanta uppdrag med digitalisering i fokus. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer. Vi rör oss ständigt framåt och bidrar med långsiktigt värde i Sandvikens kommuns digitaliserings resa. Verkar det spännande och intressant så kommer du att trivas hos oss som IT-säkerhetstekniker inom enheten teknisk drift. Så missa inte denna chans till att vara med och bidra i Sandvikens kommuns utveckling framåt! Teknisk drift är en central enhet och en del av IT-kontoret inom kommunstyrelse förvaltningen. Vi samordnar och stöttar den kommungemensamma IT-driften i Sandvikens kommun.
IT-kontoret är idag 36 engagerade medarbetare som ansvarar för Sandvikens Kommuns IT-leverans som bygger på kvalitet, kostnadseffektivitet och säkerhet.
Vi eftersträvar ett tätt samarbete mellan IT och våra verksamheter för att uppnå det bästa för Sandvikens kommuns utveckling framåt.
Våra medarbetare är en viktig tillgång och vi arbetar aktivt för att alla ska må bra till kropp och själ. Sandvikens kommun erbjuder också flera personalförmåner som är hälsofrämjande, bland annat:
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* semesterväxling
* årsarbetstid
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa framtidens IT-miljö?
Vi söker en IT-säkerhetstekniker med fokus på IT-säkerhet till vår grupp Teknisk drift en nyckelroll där du får arbeta med avancerad teknik, säkerhetslösningar och utveckling i en miljö som ständigt förändras.
Hos oss blir du en del av ett kompetent team på 11 personer som tillsammans säkerställer att kommunens IT-miljö fungerar stabilt, säkert och med hög kvalitet. Din insats gör skillnad varje dag.
Som IT-säkerhetstekniker är du en central aktör i vår tekniska drift. Du ser till att våra tekniska lösningar fungerar optimalt och att nya lösningar implementeras smidigt.
Du kommer att:
• Vara länken mellan våra verksamheters objektsförvaltare och våra systemleverantörer.
• Arbeta nära tekniken på operativ nivå med fokus på säkerhet och riskhantering.
• Utveckla och förvalta tjänster med hög kvalitet och kostnadseffektivitet.
• Säkerställa dokumentation och rutiner för en trygg och stabil drift.
Utöver detta får du möjlighet att:
• Delta i införanden, förändringar och avveckling av system med säkerhetsaspekten i centrum.
• Felsöka och lösa driftstörningar samt driva förbättringsarbete med fokus på säkerhet.
• Implementera och underhålla integrationer mellan olika IT-system på ett säkert sätt.
• Hålla dig uppdaterad genom omvärldsbevakning inom cybersäkerhet och nya hotbilder.
• Sprida kunskap och bidra till kompetensutveckling inom IT-säkerhet i enheten.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för IT-säkerhet, plattform, system och integration och som trivs med att arbeta i en dynamisk miljö. Du har flerårig erfarenhet från flera av följande områden:
• IT-system och applikationsserverdrift i Microsoft-miljö.
• Systemintegration, övervakning och säkerhetslösningar.
• Starka tekniska färdigheter och problemlösningsförmåga.
• Goda kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga.
• Ett stort intresse för att utvecklas inom säkerhetsområdet.
• Kunskap och erfarenhet inom M365 och dess säkerhetsfunktioner.
Du tycker om att omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad om vad som händer inom området med nya tekniker och produkter. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har en vilja att utvecklas och lära nytt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i en större IT-organisation med fokus på säkerhet.
• Kännedom om storskalig IT-miljö och säkerhetskrav inom offentlig sektor.
Hos oss får du:
• En arbetsplats där säkerhet möter innovation.
• Möjlighet att påverka och utveckla framtidens IT-säkerhetslösningar.
• Ett team som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och nytänkande.
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras.
Vill du vara med på resan mot en säkrare IT-miljö? Ansök idag och bli en del av vårt team!
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
