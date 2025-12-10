IT-Säkerhetshandläggare
Försvarsmakten / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2025-12-10
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga och utveckla marinen inom området IT- säkerhet? Vill du vara med och skapa en säkrare framtid?
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Vi växer och söker nu IT- säkerhetshandläggare för att stärka upp vårt team!
Om enheten
Tjänsten är placerad vid Designsektionen som ingår i Marinstabens materielkontor och stödjer marinchefen och Marinstaben med att utöva designansvar över marinens materiel. Inom ramen för detta ingår fartygssystem såväl som landinstallationer m.m.
Materielkontoret är den enhet vid Marinstaben som är sammanhållande för de marina materielsystemens hela livscykel. Det omfattar att leda, bereda och handlägga materielproduktion från konceptfas via utveckling och anskaffning till vidmakthållande och vidare till avveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-säkerhetshandläggare vid Designsektionen kommer ditt arbete främst bestå av att:
• Samordna och utveckla arbetet med IT-säkerhet, inklusive ackrediteringsaktiviteter, för marinens materiel
• Ta fram och granska respektive kravmassa av design av IT-säkerhet för marinens materiel
• Vara sakkunnig inom materielkontoret avseende IT-säkerhet och utbilda inom egen organisation
• Utgöra beredningsstöd åt chefer, materielansvariga och systemledare m.fl.
KRAV
Kvalifikationer
• För tjänsten relevant examen från högskola/universitet eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• För tjänsten aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska respektive engelskaPubliceringsdatum2025-12-10Dina personliga egenskaper
Det övergripande perspektivet för verksamheten utgår alltid från myndighetens huvuduppgift; att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. En anställning i Försvarsmakten ställer krav på förståelse för huvuduppgiften samt förmåga att kunna omsätta och representera denna i det dagliga arbetet. Tjänsten kräver förmåga att kunna planera och driva arbetsuppgifter självständigt såväl som tillsammans med andra under eget ansvar.
Arbetsuppgifterna omfattar i hög utsträckning behov av samarbete såväl internt som externt och du behöver därför kunna företräda marinen och Designsektionen i olika sammanhang. God social kompetens och en utpräglad kommunikationsförmåga är nödvändiga egenskaper. Arbetet kräver ett högt mått av säkerhetsmedvetande, noggrannhet och eget ansvarstagande. I rekryteringen kommer mycket stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildningar och certifieringar inom IT-säkerhet (t.ex. CISSP, CISM)
• Tidigare erfarenhet från att ha arbetat inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
• Kunskap och erfarenhet av marina system och miljöer
• Tidigare erfarenhet av arbete med ackreditering av IT-system
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Tjänsten är civil.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Upplysningar om befattningen
Stefan Glans
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Magnus Olsson
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson.
Samtliga ovanstående nås via FM växeln 08-788 75 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9637500