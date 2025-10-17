IT-projektledare till Quest Consulting
2025-10-17
Beskrivning av avdelning och uppdrag
Avdelningen ansvarar för organisationens digitala tjänster mot användare, samarbetspartners och leverantörer. Vi initierar och driver nya initiativ samt vidareutvecklar våra tjänster i enlighet med de digitala utvecklingsplanerna för att säkerställa att vi når verksamhetens övergripande mål för digitalisering och långsiktig utveckling.
Vi ansvarar för att de tjänster vi förvaltar och utvecklar bedrivs på ett kostnadseffektivt, stabilt och förutsägbart sätt.
Detta uppdrag avser främst arbete inom produktområdet Särskilda persontransporter, men kan vid behov även omfatta andra teknikområden inom avdelningen.
Uppdragsbeskrivning
Den nuvarande trafikhanteringen för särskilda persontransporter baseras på ett äldre system som behöver ersättas för att säkerställa fortsatt förmåga och utveckling av digitala tjänster. Organisationen driver därför ett projekt som omfattar upphandling och införande av ett nytt trafiksystem, samt utveckling och införande av mikrotjänster som ska stödja verksamhetens specifika behov.
Uppdraget innebär att agera projektledare för följande faser:
Upphandling fram till tilldelning och tecknat avtal
Utveckling och införande av mikrotjänster samt upphandlat system
Under upphandlingen är det viktigt att hantera underlag, beslut och leverantörer på ett korrekt sätt. Under utveckling och införande läggs särskild vikt vid integrering med verksamhetsprocesser inom transportområdet. Erfarenhet av offentlig förvaltning och politiskt styrd organisation är avgörande för uppdraget.
Organisationen arbetar samtidigt med att öka sin agila mognad och etablera en produktorienterad leveransorganisation. Projektet ska därför integreras med det övergripande arbetssättet som utvecklas inom avdelningen.
Obligatoriska krav
Minst nio (9) års dokumenterad erfarenhet av arbete i rollen som IT- projektledare.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet från minst tre (3) projektledaruppdrag i offentlig verksamhet, varav minst ett (1) uppdrag avser upphandling av IT-system enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).
Dokumenterad erfarenhet från minst tre (3) uppdrag av att ha utfört förstudier och genomförbarhetsanalyser av projektuppdrag.
Dokumenterad erfarenhet från minst ett (1) projektledaruppdrag där beslutsprocesser inom offentlig sektor avseende investeringsbelopp över 100 MSEK har följts.
Dokumenterad erfarenhet av införande och lansering av minst ett (1) nytt upphandlat system enligt vattenfallsmodellen.
Dokumenterad erfarenhet av införande och lansering av minst ett (1) nytt upphandlat system enligt agil leveransmodell.
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att etablera, onboarda personal och bygga upp utvecklingsteam.
Meriterande krav
Dokumenterad erfarenhet från minst ett (1) uppdrag som projektledare inom färdtjänstverksamhet eller sjuktransportverksamhet, som styrs av särskilda lagar och affärsregler (exempelvis färdtjänstlagen eller liknande).
Certifiering som senior Projektledare IPMA B eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet från minst ett (1) uppdrag som produktägare för IT-system.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
