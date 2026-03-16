IT-projektledare
2026-03-16
Om uppdraget
Vi söker en IT-projektledare som vill ta nästa steg och driva IT-projekt i en dynamisk och verksamhetsnära miljö. Du kommer att leda projekt genom hela livscykeln - från planering till leverans - med stöd av en erfaren projektorganisation. Rollen ger dig möjlighet att växa in i mer komplexa uppdrag och bredda din kompetens inom både teknik och förändringsledning.
Börkrav
Minst 3 års erfarenhet av IT-projektledning eller motsvarande koordinerande roll (t.ex. delprojektledare, Scrum Master, teamlead)
Erfarenhet av att planera, driva och följa upp IT-projekt med flera involverade parter
God kännedom om agila arbetssätt (Scrum, Kanban) och/eller traditionell projektledning
Erfarenhet av att arbeta med tidplaner, budget och enklare riskhantering
God teknisk förståelse - du kan föra dialog med utvecklare och tekniska resurser
Erfarenhet av intressenthantering och kommunikation med både verksamhet och IT
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Certifiering inom projektledning (PMP, PRINCE2, PSM eller motsvarande)
Erfarenhet av verktyg som Jira, Confluence, MS Project eller Azure DevOps
Erfarenhet av förändringsledning eller verksamhetsnära implementationsprojekt
Erfarenhet från regulatoriskt styrda branscher (bank, finans, energi, offentlig sektor)
Kunskap om förvaltningsmodeller som PM3 eller ITIL
Erfarenhet av att samverka med externa leverantörer
Vem vi söker
Du har kommit förbi juniorstadiet och har några lyckade projektleveranser bakom dig. Nu vill du ta mer ägarskap och driva projekt med större självständighet. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Vi värdesätter din vilja att utvecklas lika mycket som din befintliga erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7395803-1895933". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liminity AB
(org.nr 559091-7851), https://jobb.liminity.se
Kungsholmsgatan 13A (visa karta
)
112 27 STOCKHOLM
