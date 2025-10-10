IT-koordinator
Karlstads Bostads AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2025-10-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads Bostads AB i Karlstad
Karlstads Bostads AB, KBAB, ägs av Karlstads kommun. Vi äger och förvaltar cirka 7 700 lägenheter och lokaler i Karlstad. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Förutom professionalism, delaktighet och engagemang värdesätter vi jämställdhet och mångfald och de kvaliteter det tillför arbetslivet. Läs gärna mer om oss på kbab.sePubliceringsdatum2025-10-10Beskrivning
Är du en person som brinner för digital utveckling och vill vara med och bidra till att stärka vår verksamhet genom smart användning av IT och digitala verktyg? Då kan du vara den vi söker!
I rollen som IT-koordinator är du ett viktigt stöd i vår digitala utveckling.
Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att våra digitala verktyg används effektivt. Du samordnar, ger stöd till medarbetare och deltar i olika digitala initiativ. Du samarbetar med andra funktioner i bolaget och har förmåga att omsätta behov till praktiska lösningar.
Vår arbetsplats finns centralt i Karlstad där vi erbjuder en fin arbetsmiljö i moderna lokaler.Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-koordinator kommer du att ha ett brett ansvar inom verksamhetsnära IT. Du hanterar beställningar och administration av IT-, telefoni- och AV-utrustning, och ser till att rutinerna vid nyanställningar och avslut av medarbetare fungerar smidigt. Du kommer fungera som ett lokalt stöd i Microsoft 365 och andra digitala verktyg, där du både bidrar till att utveckla användningen och deltar i introduktioner och utbildningsinsatser.
Du är också delaktig i införandet av nya system och verktyg, där du har en samordnade roll. Vid behov stöttar du systemförvaltare med enklare ärenden, som till exempel användarhantering. Utöver detta fångar du upp verksamhetens behov av digitalt stöd och omsätter dem till konkreta IT-lösningar. Rollen erbjuder goda möjligheter att utvecklas i takt med våra kommande digitala satsningar och införandet av nya system. Du ges möjlighet att ta del av en spännande verksamhet med en variation av arbetsuppgifter.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom exempelvis systemvetenskap, IT eller informationssystem alternativt annan bakgrund som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter vilket innebär att du har mycket goda kunskaper inom IT-området vad gäller digitala verktyg och verksamhetssystem.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som arbetar strukturerat och har lätt för att planera, organisera och prioritera dina uppgifter. Det innebär att du skapar tydliga arbetsstrukturer som även andra kan följa. Noggrannhet är en självklar del av ditt arbetssätt, du har öga för detaljer, följer upp och säkerställer god kvalitet. Du värdesätter samarbete vilket innebär att du lyssnar in andras perspektiv, delar med dig av din kunskap, bidrar till att skapa tydlighet samt för arbetet framåt i en tydlig riktning. Du har lätt för att kommunicera och bygger förtroendefulla relationer, både internt och externt.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Bostads AB
(org.nr 556041-7916) Kontakt
Alex Drufva 054-5407538 Jobbnummer
9549975