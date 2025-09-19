IT-arkitekt sökes till Sussa Vårdstöd IT
Region Halland / Datajobb / Varberg Visa alla datajobb i Varberg
2025-09-19
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Vi söker en erfaren IT-arkitekt till Sussa Vårdstöd IT.
Sussa vårdstöd är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och just nu pågår arbetet med att utveckla och införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd. Nära 55 000 medarbetare i vården kommer att jobba i det nya vårdinformationsstödet. Du får med andra ord ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad där det verkligen behövs. Sussa vårdstöd är den styrnings- och samverkansorganisation som kommer att vara verksam efter produktionsstart och närmare tjugo år framåt.
Bemanningen av denna roll sker inom Sussa Vårdstöd och urvalet kommer därför att göras av sökande från alla nio Sussa-regioner. Du kommer att ha din anställning i regionen men arbeta riktat mot Sussa Vårdstöd.
Här kan du läsa mer om Sussa vårdstöd
Du kommer att ha din anställning i en av regionerna men arbeta riktat mot Sussa data och analys i din roll.
Om jobbet
Sussa Vårdstöd IT arkitekt är en central roll i att säkerställa att tjänsteleveransen möter regionernas behov. Du har därmed en viktig och ansvarsfull roll i att skapa en sammanhållen och framtidssäkrad arkitektur som fungerar för samtliga regioners vårdverksamheter.
I din roll som IT arkitekt mot Sussa Vårdstöd arbetar du främst med att etablera, förvalta och säkerställa följsamhet till nödvändiga styrmekanismer för exempelvis arkitekturprinciper och målarkitekturer. Du arbetar även för att Sussa ska erhålla en hållbar, förvaltningsbar och kostnadseffektiv leverans.
Som arkitekt förvaltar du den övergripande arkitekturen inom Sussa Vårdstöds uppdrag och stöttar i att vidareutveckla den övergripande arkitekturen mot Sussa Regionernas behov.
Inom ramen för Sussa Vårdstöd arbetar du med följande:
Verka som remissinstans för att granska och säkerställa att utvecklingen av COSMIC tjänsten inom arkitekturområdet håller god kvalité och följer regioners och Sussas mål, behov och krav.
Leda och samordna arbetet med övergripande arkitektur
Vara ordförare och sammankallande för Sussa Vårdstöd - Region Arkitekturform och Sussa Vårdstöd - Region Lösningsarkitekturforum
Representera Sussa vårdstöd i Arkitektur och Teknikforum med Cambio
Fungera som strategiskt stöd till Objektägare/Objektägare IT för Sussa Vårdstöd
Delta i arbetet med tjänsteutvecklingen, både på strategisk och taktisk nivå
Driva framtagning av målbilder och målarkitekturer för Sussa samverkan.
Omvärldsbevaka arkitekturtrender inom vårdområdet
Hålla samman övergripande arkitektur inom perspektiven verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur, applikationsarkitektur, infrastrukturarkitektur och säkerhetsarkitektur
Arbetsuppgifter inom arkitekturarbetet prioriteras och fördelas på regionalnivå
Samverka med övriga ledande roller och funktioner inom Sussa, t.ex. Teknisk koordinator, Sussa samordnare för verksamhetsbehov och konfiguration, objektspecialist med teamansvar och utbildningskoordinator
Stötta Sussa vårdstöd olika team och forum
Arkitekten representerar nio regioner via vårt gemensamma förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd i forum med leverantör. Rollen är även ordförare i Lösningsarkitekturforum och Arkitekturforum som hålls med regionernas arkitektrepresentanter. I rollen ingår även omvärldsbevakning ur ett arkitekturellt perspektiv. Rollen arbetsleds av Objektledare-IT Sussa vårdstöd.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå alt. av arbetsgivaren bedömd motsvarande kunskap och erfarenhet som IT arkitekt i en större organisation.
Vi söker dig som har:
God kompetens inom enterprisearkitektur
God kompetens inom teknisk lösningsarkitektur
Övergripande kompetens inom perspektiven verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur, applikationsarkitektur, infrastrukturarkitektur och säkerhetsarkitektur
God förmåga att bedöma hållbara tekniska lösningar
Övergripande kunskap om regionernas systemlandskap
Det är meriterande om du har:
Kunskap och kännedom om olika typer av modeller, metoder och ramverk som används inom området
Förmåga att självständigt och tillsammans med andra ansvara för att planera och genomföra aktiviteter för att nå uppsatta mål och genom ett coachande förhållningssätt, leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete inom arkitekturområdet
Som person arbetar du bra med andra människor och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är trygg, stabil och har självinsikt. Vidare har du lätt för att situationsanpassa ditt beteende utifrån behov och förutsättningar. Du ser och förstår vikten av kommunikation som verktyg och har lätt för att kommunicera på ett välformulerat och tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram åt båda hållen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kontaktperson Sussa Vårdstöd:
Vid frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Robert Törmä, robert.torma@regionvasterbotten.se
, 070-379 82 18 samt ansvarig chef för denna roll i Region Halland, Rabi Salim, 070-306 92 17.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Digitalisering Hälso- Sjukvård Kontakt
Rabi Salim, Avdelningschef 070-3069217 Jobbnummer
9517658