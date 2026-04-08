It-arkitekt infrastruktur till digitala plånboken
2026-04-08
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en It-arkitekt infrastruktur till digitala plånboken
Kravprofil Vi söker en It-arkitekt (nivå 3) med erfarenhet av infrastruktur och drift för tekniskt avancerade tillämpningar med höga krav på säkerhet. Rollen innebär ansvar för utformning av infrastruktur och driftsmiljöer som är robusta, resilienta och säkerhetsklassade.
SKALL-KRAV Konsulten ska ha: a) Erfarenhet av roller med stort ansvar för leverans inom infrastruktur b) Erfarenhet av att driva arbete med it-arkitektur inom infrastruktur, självständigt och i team c) Erfarenhet av att utforma infrastruktur och driftsmiljöer för tekniskt avancerade tillämpningar d) Erfarenhet av att tillämpa standarder, ramverk och best practices för säkerhet inom infrastruktur, t.ex. ISO 2700X, NIST e) Erfarenhet av att utforma infrastrukturer med höga krav på robusthet och resiliens f) Erfarenhet av infrastrukturer för geografiskt distribuerade driftsmiljöer g) Tala och skriva svenska och engelska obehindrat
Erfarenhet av hybridlösningar (on-prem + moln) i) Erfarenhet av certifikathantering, nycklar och HSM j) Erfarenhet av behörighetslösningar för åtkomst och auktorisation (IAM)
Omfattning: 100%
Avtalslängd: 2026-06-01 - 2027-05-31, med möjlighet till förlängning upp till 2028-05-31
Stationeringsort: Stockholm eller Sundsvall, minst 2 dagar/vecka fram till 2026-12-31, därefter 3 dagar/vecka eller mer vid behov
Uppdragsstart: 2026-06-01
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 12 månader
Svar önskas senast 2026-04-19
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss. Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
