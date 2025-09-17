IT-Arkitekt
Techster Solutions AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techster Solutions AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Ansvarar för att kartlägga, utveckla och förvalta informationsarkitekturen inom ett eller flera verksamhetsområden eller informationsdomäner, där många system och skiftande datamängder ingår. Utarbetar informations- och begreppsmodeller och bidrar till att definiera och vidareutveckla ramverk, metodik och riktlinjer för informationsarkitektur. Arbetet inkluderar informationsarkitektur för känslig och säkerhetsklassad information. Vi behöver även betänka relevant lagstiftning så som offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och GDPR. Rollen innebär självständigt arbete och att koordinera nödvändiga personer över hela verksamheten mot gemensamma mål t ex genom workshops och begreppsseminarier.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter
Facilitering och begreppsanalys
Modellera, analysera och dokumentera av begreppsmodeller, informationsmodeller och datamodeller i EA-verktyg
Definiera dataset, nycklar och metadata
Datamodellering "reverse engineering" via IT-systemens GUI
Kartlägga och analysera informationsflöden och masterdataprocesser
Dimensionell modellering
Planera och arrangera workshops
Delta och stödja i arbete med arkitekturstyrning och metodutveckling
Skall-krav
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att jobba med informationsarkitektur, i enlighet med etablerade arkitekturmetoder, verktyg och processer under de senaste 5 åren.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att modellera begrepp, information och data utifrån standardiserade modelleringsspråk under de senaste 5 åren.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av arkitekturarbete inom en samhällskritisk verksamhet alternativt verksamhet med mycket höga säkerhetskrav under de senaste 5 åren.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att jobba med medelstora till stora organisationer (>500 anställda) med många system och skiftande datamängder under de senaste 5 åren.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta självständigt och arbetsleda en mindre grupp under de senaste 5 åren.
Mervärdeskrav
Certifierad informationsarkitekt, verksamhetsarkitekt eller IT-arkitekt.
Arbetslivserfarenhet av arbete inom en myndighet, kommun eller region med praktisk tillämpning av relevanta lagar, t.ex. GDPR och OSL, i minst 3 år under de senaste 5 åren.
Arbetslivserfarenhet av minst ett uppdrag i elbranschen under de senaste 3 åren.
Arbetslivserfarenhet av att arbeta i modelleringsverktyg, t.ex. Sparx, i minst 3 år under de senaste 5 åren.
Arbetslivserfarenhet av workshopledning och/eller begreppsseminarier kopplat till informationsarkitektur i minst 2 år under de senaste 5 åren.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9512974