IT-ansvarig
2026-06-02
Är du erfaren inom affärsdrivet och strukturerat IT-stöd med förmåga att jobba både strategiskt och operativt? Då tycker vi att du ska bli en del av vårt team när vi nu söker rollen som IT-ansvarig med fokus på att lyfta vår IT till nästa nivå.
Burde Publishing är rebellen som blev störst i branschen. Vi är på en spännande resa, där vårt mål är att varje individ ska nå sin fulla potential, från ledande nordisk kalenderproducent till ett brett, inspirerande livsstilsbolag med höga internationella ambitioner. Med över 30 års erfarenhet av att skapa egendesignade produkter för planering, struktur och välmående fortsätter vi att utveckla sortimentet för hur människor vill leva, arbeta och organisera sina liv idag.
Om Rollen
Vi på Burde Publishing söker nu en erfaren IT-ansvarig som vill vara med och forma vår globala tillväxtstrategi. I rollen har du ett övergripande ansvar för att vidareutveckla och förvalta etablerade arbetssätt för IT-styrning samt prioritera och driva större förändrings- och utvecklingsprojekt inom IT. Du ansvarar också för att befintligt systemägarskap fungerar effektivt i praktiken och att vår IT-struktur är säker. I rollen som IT-ansvarig blir du rådgivare till företagsledningen i IT- & digitaliseringsfrågor.
Burde Publishing har stort fokus på AI och i rollen ansvarar du för att vår AI-satsning vidareutvecklas, integreras och skalas upp i organisationen samt prioriteras efter affärsnytta.
Du har personalansvar för vårt IT-team, där du arbetar nära ytterligare tre IT-kollegor som jobbar i roller som AI-ingenjör och fullstackutvecklare. Du rapporterar till VD.
Om Dig
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet som IT-ansvarig. Alternativt har du några års erfarenhet som utvecklare och arbetar idag i en mer övergripande IT-roll med personal- och budgetansvar. Du har erfarenhet från expansiva företag och har stark förståelse för affärsprocesser och hur IT på bästa sätt kan stödja dessa. Det är viktigt att du har en fördjupad teknisk förståelse och erfarenhet av projektledning samt har erfarenhet från utvecklingsprojekt inom AI.
Som person är du lösningsfokuserad, kommunikativ och gillar att jobba både strategiskt och operativt. Struktur och ansvar är viktiga egenskaper för rollen samt din erfarenhet av att leda och samordna IT-team. Du trivs i en dynamisk miljö där vi arbetar tillsammans för att lösa uppgiften. Du talar och skriver svenska och engelska flytande.
Om Oss
Vi är en dynamisk organisation där kreativitet, engagemang och innovation står i centrum. På våra kontor i Växjö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors arbetar 55 medarbetare med att utveckla nästa generations produkter. På huvudkontoret i Växjö görs mycket in-house – från design och produktutveckling till delar av produktionen – vilket ger oss möjlighet att snabbt förverkliga nya idéer.
Våra produkter finns hos över 3000 butiker och e-handel i Norden och når numera även snabbt växande marknader i Europa och USA. Som marknadsledare i Norden säljer vi årligen mer än 9 miljoner kalendrar – och efterfrågan på våra odaterade och livsstilsdrivna produkter ökar starkt.
Hållbarhet är en självklar del av allt vi gör, från första skiss till färdig produkt. Vårt mål är att skapa smarta, vackra och hållbara produkter som hjälper människor att få ut mer av sin vardag – och sin livsstil.
Bra att veta
Placeringsort för rollen är på vårt huvudkontor i Växjö. Vi jobbar med löpande urval i processen och ser framemot din ansökan redan idag, dock senast 21 juni via jobb@burde.com
.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår VD Mattias Helin via mattias.helin@burde.com
Välkommen med din ansökan!
Läs gärna mer om oss på www.burde.com
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från externa parter som erbjuder tjänster inom detta område. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: jobb@burde.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burde Publishing AB
352 45 VÄXJÖ
