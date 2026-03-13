IT tekniker | Trafikverket | Örebro | Experis Academy
Är du teknikintresserad, nyfiken och har lust att göra verklig samhällsnytta? Vill du bygga en IT-karriär från grunden? Genom Experis Academy och Trafikverket får du en unik möjlighet att lära dig IT-infrastruktur och Linux via ett skräddarsytt utbildningsprogram - helt utan krav på tidigare IT-erfarenhet. Det vi söker är ditt IT intresse, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Har du intresse för IT och är nyfiken på att utvecklas inom teknik? Hos Experis Academy får du möjlighet att intensivutbilda dig inom IT drift och Linux, en utbildning som anpassas till dig och din bakgrund oberoende av din tidigare erfarenhet. Därefter väntar en 12 månader lång specialiseringsperiod hos Trafikverket i Göteborg, Stockholm, Borlänge, Örebro, Gävle eller Eskilstuna - där du får omsätta dina nya kunskaper i praktiken och växa i en miljö med hög teknisk kompetens, stark gemenskap och tydligt syfte.
Trafikverket - gör Sverige närmare, varje dag!
Hos Trafikverket är du med och bygger något beständigt i en tid av förändring. De skapar ett tillgängligt Sverige i rörelse - dygnet runt, året om - där vägar och järnvägar binder samman stad och land, generationer och landsändar. Trafikverkets uppdrag är brett och spännande: de utvecklar fossilfria transporter, bygger ny järnväg, digitaliserar godstrafiken och förvaltar det som redan finns. Allt för att människor och företag ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Här får du vara med och göra verklig samhällsnytta. Lockar det att vara med och bidra? Då är du kanske en av dem som gör Sverige närmare.
Steg 1 - Utbildning: Experis Academys utbildning i samarbete med Trafikverket
Experis Academy och Trafikverket erbjuder dig ett arbete som inleds med en intensivutbildning inom områden för IT-drift och därefter konsultuppdrag och specialisering hos Trafikverket i Göteborg, Stockholm, Borlänge, Örebro, Gävle eller Eskilstuna.
Experis Academy är en del av IT-konsultbolaget Experis, som i sin tur ingår i den internationella Manpower Group-koncernen. Våra utbildningsprogram har vuxit och utvecklats genom åren, både i Sverige, Norden och i hela Europa. Vi arbetar mycket med coachning för att ge våra anställda möjlighet att komplettera sina tekniska färdigheter med andra mjuka egenskaper. Anställningen inleds med en intensivutbildning som bedrivs av Experis Academy där du får betalt från dag ett. Efter genomförd utbildning kommer samtliga anställda deltagare påbörja arbete som konsulter hos Trafikverket, det vi nedan kallar för specialiseringsperiod.
Fördelar med Experis Academy
Lön, kompetensutveckling, trygg anställning och handledning: Under utbildningsperioden och tiden som konsult på ditt specialiseringsuppdrag får du ersättning och professionell handledning.
Specialiseringsperiod: Efter utbildningen väntar en specialiseringsperiod om 12 månader hos Trafikverket, där du fördjupar och applicerar dina nyvunna färdigheter i praktiskt arbete.
Erfarna lärare: Våra lärare är erfarna och seniora med gedigen erfarenhet från både akademin och näringslivet.
Steg 2 - Specialiseringsperiod: Rollen som IT tekniker - var med och jobba för framtidens infrastruktur!
Som IT tekniker får du en nyckelroll i IT driften och får vara med på vidareutvecklingen av Trafikverkets datacentermiljö. Ditt fokus kommer att vara drift och underhåll av servermiljöer samt automation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att:
Arbeta med daglig drift av servrar, virtuella maskiner och systemtjänster.
Installera, konfigurera och uppdatera system samt hantera användare och behörigheter.
Övervaka system, hantera lagring och utföra förebyggande underhåll.
Bidra till säker drift genom säkerhetsåtgärder och förbättringar.
Automatisera uppgifter med skript.
Dokumentera rutiner och tekniska instruktioner.
Ge tekniskt stöd till verksamheten.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i uppdraget.
I takt med att tekniken utvecklas finns goda möjligheter för dig att utveckla din kompetens vidare framåt, bland annat inom områden som systemintegrationer och automatiserade funktioner inom leveransområdet. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som levererar IT tjänster med hög kvalitet.
Vem kan ansöka?
För oss är dina personliga egenskaper, ditt driv och din motivation det viktigaste - det du inte kan, kan du lära dig - och det hjälper Experis Academy i samarbete med Trafikverket dig med! Vi söker dig som har ett stort intresse för teknik och IT - och som vill utvecklas tillsammans med andra. Du är framåt, nyfiken och det faller sig naturligt för dig att driva ditt eget arbete framåt, både självständigt och i samarbete med dina kollegor.
Vi ser också att du:
Har fullfört gymnasial utbildning.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Det är meriterande, men inte ett krav, om du uppfyller något eller några av följande kriterier:
Du har kännedom om Linux.
Du har hobbyprojekt inom IT.
Du har viss erfarenhet av drift och felsökning.
Praktisk information
Utbildningsstart: Mars/April 2026 - detta kan anpassas efter rätt kandidat.
Utbildnings- och specialiseringsorter: Göteborg, Stockholm, Borlänge, Örebro, Gävle eller Eskilstuna.
Arbetstid: Heltid.
Uppdraget förutsätter att du genomgår och godkänns enligt de gällande säkerhetsbestämmelserna.
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande. För att öka dina möjligheter ser vi därför fram emot din ansökan så snart som möjligt och där din motivation för rollen och ditt tekniska intresse tydligt kommer fram! Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men du är välkommen att kontakta oss på academy@se.experis.com
