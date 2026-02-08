IT Support (Deltid 1-2 dagar/vecka) - Stockholm
2026-02-08
On-site | Start februari | Tillsvidare
Är du en serviceinriktad IT-person som gillar att lösa problem snabbt, hjälpa användare och vara den som får saker att funka? Nu söker vi en IT Support till ett deltidsuppdrag i en professionell och snabbrörlig miljö inom finansiella tjänster.
Här blir du en del av ett engagerat IT-team där struktur, samarbete och hög servicegrad står i fokus. Du jobbar nära verksamheten och får en viktig roll i både löpande support och förbättringsarbete.
Du kommer ingå i ett IT-team på ca 9-10 personer, rapportera till Service Desk Lead och utgå från kontoret i Stockholm.
Om uppdraget
I rollen arbetar du med både 1st och 2nd line support, både lokalt och på distans. Exempel på arbetsuppgifter:
Användarsupport (1st/2nd line)
Incident- och ärendehantering i ärendehanteringssystem
Installation, felsökning och support av hårdvara och mjukvara
Hantering av användarkonton, behörigheter och åtkomster
Support kopplad till Microsoft 365 (Exchange Online, Teams, OneDrive)
Administration och support av mobila enheter (iPhone/iPad)
Hantering och support av klientdatorer (t.ex. Lenovo)
Support av mötesrum, videokonferens och Teams-telefoni
IT-stöd vid interna/externa möten och event
Dokumentation av rutiner och guider
Onboarding och IT-stöd för nya medarbetare
Kontakt med leverantörer samt viss hantering av inköp/IT-tillgångar
Deltagande i mindre förbättrings- och utvecklingsinitiativ
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av IT-support / Service Desk eller liknande roll
God kunskap inom Windows-klientmiljöer
Erfarenhet av användarnära support i Microsoft 365
Vana av ärendehantering och ett strukturerat arbetssätt
Erfarenhet av installation och support av datorer/kringutrustning
Grundläggande förståelse för IT-miljöer, användarhantering och säkerhet
God kommunikation på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du även har:
Erfarenhet av MDM-lösningar (t.ex. Microsoft Intune)
Grundläggande SharePoint-kunskap
Erfarenhet av konferensrumsteknik och videomöteslösningar
Tidigare arbete i organisationer med flera kontor/användare
Relevant IT-utbildning eller certifiering (ITIL/Microsoft)
Personliga egenskaper vi värdesätter
Du är service-minded, trygg i dialog med användare och gillar att lösa problem på ett strukturerat sätt. Du tar ansvar, samarbetar gärna och bidrar med bra energi i teamet
Praktisk info
Plats: Stockholm (on-site) Omfattning: 1-2 dagar/vecka Start: Februari Slut: Tillsvidare
Vill du ha en roll där du får kombinera teknik, service och samarbete i en modern IT-miljö? Då vill vi gärna höra från dig!
Ansök direkt eller skicka ett meddelande så berättar vi mer.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
