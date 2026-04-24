IT Projektledare
2026-04-24
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Uppdragsbeskrivning
Till vår kund söker vi nu en erfaren Projektledare (konsultuppdrag 6-7mån)
Om uppdraget
Som Lead för programstöd strategiska satsningar är du viktig i att både etablera och leda funktionen programstöd. Målet är att programmen skall får rätt stöd för att lyckas med sina mål samtidigt som vi har ordning och reda i uppföljning och rapportering. Rollen är både taktisk och operativ - du leder gruppen, men är också praktiskt inne i facilitering, analys, administration, rapportering, prioriteringar och effektuppföljningsstöd. I nätverks-teamet för funktionen programstöd finns också tex Controller och Kommunikatör samt stöd för rapportering och resursplanering.
Du förväntas vara drivande och utvecklande, agera proaktivt och konstruktivt och ha en stark vilja att skapa ordning och reda, serva, förenkla och förbättra arbetet för program, ledning och verksamhet. Rollen finns inom Avdelningen Digital Förflyttning & Arkitektur på enheten Digital och IT.
Ansvarsområden
Som Lead programstöd ansvarar du för att:
Stödja programstyrningen och hålla ihop helheten
Etablera och utveckla gemensam struktur, principer och arbetssätt för programstödet så att de strategiska satsningarna styrs och följs upp på ett enhetligt sätt.
Bidra till att satsningarna inom t.ex. Nya Kanaler, CRM, Data & AI, Accelerera SAK och digital förflyttning hänger ihop och förstärker varandra.
Säkerställa kvalitet och samordning i genomförandet
Stötta programledare i att hantera risker, beroenden och avvägningar, så att programmens planer är realistiska och koordinerade.
Verka för enhetliga standarder för rapportering, uppföljning och beslutsunderlag.
Arbetsleda programstödsgruppen
Planera, leda och följa upp arbetet för programstödsgruppen.
Säkerställa att gruppens arbete är koordinerat, prioriterat och levererar enligt plan.
Skapa ett klimat där ni tillsammans utvecklar funktionen, testar nya arbetssätt och kontinuerligt förbättrar.
Leda och samordna programmets stödområden
Leda leveranser inom de områden som ingår i programstödet, t.ex. finansiell styrning, rapportering, kapacitetsplanering, beroendehantering och effekthemtagning.
Säkerställa att dessa genomförs i tid och i linje med övergripande mål för de strategiska satsningarna.
Utveckla metodik och arbetssätt
Nyttja befintlig metodik och etablerade processer, men också vidareutveckla dem där det behövs för ökad effektivitet och tydlighet.
Förenkla där det går - med fokus på att skapa mest nytta med minsta möjliga gemensamma nämnare.
Stödja ledning och stakeholders med fakta och beslutsunderlag
Ta fram översikter, analyser och beslutsunderlag som hjälper ledning och styrgrupper att prioritera rätt mellan satsningar.
Bidra till en samlad helhetsbild av framdrift, resurser, risker och effekter.
Bygga broar mellan portföljer, LACE och program
Identifiera och dra nytta av synergier mellan det gemensamma portföljförmågor och de enskilda programmens behov av stöd - t.ex. inom kommunikation, finansiell styrning och rapportering.
Säkerställa att programstödet upplevs som värdeskapande och stödjande av verksamheten.
Exempel på leveranser
I rollen ansvarar du bl.a. för att:
Samordna avrops-, prioriterings- och beslutsunderlag för de strategiska satsningarna.
Säkerställa samordnad rapportering för satsningarna, med tydliga och jämförbara underlag.
Ta fram och hålla ihop synkroniserade planer och beroendehantering för de strategiska satsningarna.
Samordna bemanningsplaner för att hantera kapacitet, nyckelkompetenser och risker kopplat till resurstillgång.
Bidra till uppföljning av effekter och nyttor - t.ex. kopplat till ökad kundnytta, effektivitet, digital motståndskraft och effekter av AI- och kanalsatsningar.
Erfarenhet och kompetens
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av projektledning, PMO/programstöd, portföljstyrning eller liknande i en större och komplex organisation.
Dokumenterad vana att leda team eller arbetsgrupper, gärna i matrisorganisation med många intressenter.
God förståelse för strategiska förändrings- och digitaliseringsinitiativ.
Erfarenhet av styrning, uppföljning och rapportering kopplat till program eller projekt.
Vana vid att ta fram översikter, analyser och beslutsunderlag för ledning och styrgrupper.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for this job is "teamtailor-7636814-1966647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
