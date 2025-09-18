IT/OT Ingenjör inom Life Science
Afry AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning av jobbet
Våra kunder står inför stora förändringar som drivs av nya tekniska lösningar och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad! Just nu rekryterar vi ingenjörer som vill vara med oss på satsningen mot framtidens automation och digitalisering inom Life Science.
Sektionen El-, Automation & Industriell IT inom affärsområdet Life Science söker nu en IT/OT Ingenjör som vill vara med och säkra framtidens industri inom Life Science?
Om rollen
Som IT/OT Ingenjör kommer du att vara ansvarig för att säkerställa driften och tillgängligheten av IT-system, stödja produktionsrelaterade OT-system och lösa IT-relaterade problem som påverkar tillverkningen. Du kommer att implementera och underhålla cybersäkerhetslösningar för både IT och OT, integrera dataflöden mellan IT och OT samt utveckla gränssnitt för realtidsdata. Dessutom kommer du att administrera system, felsöka incidenter och samarbeta med leverantörer vid komplexa problem. Du kommer också att driva förbättringsprojekt och introducera ny teknik där resor kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom datavetenskap eller liknande
Minst 3 års erfarenhet inom OT, gärna från läkemedelsproduktion
God förståelse för IT/OT-konvergens och cybersäkerhet
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal & skrift)
Meriterande är:
Kunskap om GMP
Erfarenhet inom Life Science, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, sjukvård, kärnkraft eller annan reglerad industri
Dokumenterad erfarenhet av PLC/DCS-system (t.ex. Siemens PCS7, ABB 800xA, Rockwell 5000 eller DeltaV) och/eller SCADA-system (Wonderware, WinCC, ABB)
Dokumenterad erfarenhet av ERP system (t.ex SAP, eller liknande) Dina personliga egenskaper
Vi söker någon som är kommunikativ och samarbetsinriktad, med en förmåga att skapa goda relationer och samarbeta effektivt med andra. Du är strukturerad och lösningsorienterad, vilket innebär att du kan hantera utmaningar på ett metodiskt sätt och hitta kreativa lösningar. Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet är också centrala egenskaper, då vi värdesätter precision och hög standard i allt arbete. Slutligen har du förmågan att arbeta både självständigt och i team, vilket gör dig flexibel och anpassningsbar i olika arbetsmiljöer.
Ytterligare information
På AFRY är vi många som är passionerade, inte bara på jobbet utan även på fritiden. Vi vill vara din ideala arbetsgivare, oavsett fas i livet, och vi förstår vikten av en balans mellan privatliv och arbete.
Därför passar vi på att redan här nämna några av de förmåner du erhåller om du börjar hos oss:
Fast lön och kollektivtal - Trygga komponenter som är en självklarhet för oss!
Vidareutveckling i form av utbildningar och våra uppdrag samt genom att nätverka med våra duktiga konsulter
Club AFRY - Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga mm.
Friskvårdsbidrag
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-10-16
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Vytautas Urbikas, Sektionschef
Mail: vytautas.urbikas@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12840L". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9516175