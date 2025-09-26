It driftleveransledare
2025-09-26
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
I rollen som it-driftleveransledare inom sektion Digital Arbetsplats kommer du att leda en grupp på ca 5-6 personer. Dessa har ansvaret för att alla drygt 2300 anställda och konsulter i myndigheten har fungerande arbetsredskap i form av telefoni och mötes/samarbetstjänster. Inom gruppen hanteras idag såväl kontakter och förvaltning av vår externa telefonileverantör och dess tjänster som interna programvaror och tjänster. Vi kommer under hösten 2025 implementera SAFOS som en ny digital samarbetstjänst.
De kommande åren är vår gruppering även med och skapar underlag och genomför avrop eller upphandling av ett nytt kommunikationsavtal för telefoni som ska vara infört senast dec 2027.
Gruppens tekniker och förvaltare finns vid kontoret i Örebro, där också denna tjänst är placerad.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- ha ansvar för den dagliga operativa ledningen som behövs för att din del av sektionens leveranser kan genomföras löpande
- ansvara för att det finns erforderlig leveransprecision enligt de överenskommelser som finns fastställda med verksamheten
- delta i olika samarbetsforum inom och utom It-avdelningen för att kunna planera och driva verksamheten rätt
- ansvara för att kvalitetssäkra din verksamhet och rapportera ev förändringar i resursbehov
- ansvara för att följa upp ekonomisk utfall och vara med att skapa underlag för budget
- vid behov delta i avrop och upphandlingar kring de tjänster du ansvarar för
- driva kontinuerliga kortsiktiga och långsiktiga förbättringar avseende sektionens tjänster.
Du måste ha
- akademisk utbildning inom it-området eller erfarenhet som kan prövas likvärdig
- aktuell erfarenhet av arbete inom telefoni- och mötestjänster
- aktuell erfarenhet av operativ ledning inom området kring både arbetsgrupp och verksamhet
- erfarenhet av att planera och följa upp verksamhet, t ex ta fram färdplaner och livscykelplaner
- aktuell erfarenhet av projektledning inom it
- aktuell erfarenhet av anställning inom offentlig sektor.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av
- att ha deltagit i ledarskapsutbildning
- att arbeta inom ITIL processer
- it-säkerhetsarbete.
Vi vill att du
- har god samarbetsförmåga
- är drivande och vill uppnå resultat enligt uppställda mål
- är lösningsorienterad och kommer med förbättringsförslag
- uppskattar att utvecklas och lära dig nya saker.
- har ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Vi vill gärna att du börjar senast i slutet av december 2025. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Per Selin, 010-495 64 55, per.selin@transportstyrelsen.se
ST, Axel Frick, och Saco-S, Benedicte Johansson, nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-9811. Vi behöver din ansökan senast den 17 oktober 2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
