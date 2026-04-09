IT Affärsanalytiker ServiceNow Nivå 3
2026-04-09
Kund söker nu en lösningsorienterad IT Affärsanalytiker med ServiceNow-kompetens för placering i Linköping/Solna.
Beskrivning av uppdraget
• Analysera och kartlägga befintliga arbetsprocesser i plattformen och ITSM-miljön (IT Service Management)
• Identifiera flaskhalsar, redundanta steg och möjligheter till automatisering.
• Implementera justeringar och optimeringar (t.ex. processomdesign, konfigurationsändringar, verktygsintegrationer).
• Driva inflytande på tekniska och affärsmässiga intressenter för att säkerställa acceptans och överensstämmelse med målen.
• Dokumentändringar. Kvalifikationer
• Erfarenhet och genuin förståelse för ITSM
• Allmänt god förståelse för ServiceNow-plattformens funktioner
• Tidigare erfarenhet av andra ServiceNow-projekt med ambitionen att ta bort anpassningar/tekniska skulder och gå mer utanför ramarna
• Agilt sätt att tänka
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav
• Lagspelare
• Erfarenhet av ServiceNow
Omfattning är på100 %. Uppdragsorten är Linköping eller Solna. Resor inom uppdraget kan förekomma. Uppdraget kräver arbete på kontoret.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
171 54 SOLNA Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se +46703524806 Jobbnummer
9843706