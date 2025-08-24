Islandshästinstruktör sökes
Grim Islandshästar AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Norrtälje Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Norrtälje
2025-08-24
GRIM ISLANDSHÄSTAR SÖKER INSTRUKTÖR
GRIM Islandshästar bedriver verksamhet med ridskola, privatlektioner, ridläger och turridning i Norrtälje. Vi är ett privat företag med ca 10 hästar i verksamheten.
GRIM söker nu instruktör som vill vara del av vårt team.
Vi söker dig som har pedagogisk förmåga som brinner för att undervisa både barn och vuxna i grupp och individuellt.
Vi ser gärna att du blir en del av vårt team och jobba tillsammans med våra fina fyrbenta kollegor och tar väl hand om våra fantastiska kunder.
Merit om du själv är en aktiv ryttare som kan vara del av arbetet med hästarna och deras välbefinnande.
I arbetsuppgifterna ingår det att hålla lektioner och ridskola. Turridning vid intresse. Dagtid, kvällar och helger. Tjänsten är en deltidstjänst.
Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil då bussförbindelserna är bristfälliga till gården.
Vid intresse kontakta Caroline, kontakt@grimislandshastar.se
eller 0768-516107
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Mail
E-post: kontakt@grimislandshastar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ANSÖKAN Instruktör / ridlärare". Arbetsgivare Grim Islandshästar AB
(org.nr 556708-4933)
Västra Hållstavägen 13 (visa karta
)
761 72 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9472833