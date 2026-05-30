2026-05-30
Intresseanmälan – Skåne
Vill du arbeta med säkerhet och trygghet i Skåne?
SFS360 söker nu intresseanmälningar från utbildade väktare för kommande dag- och nattuppdrag i Skåne.
Vi välkomnar både dig med erfarenhet och dig som är ny i yrket, så länge du har rätt utbildning och ett professionellt bemötande.
Om uppdragen
Arbetet innebär bevakningsuppdrag i olika miljöer där fokus ligger på trygghet, service och säkerhet. Uppdragen kan utföras självständigt eller i team, beroende på objekt och behov.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och pålitlig
Har ett professionellt bemötande
Är flexibel och serviceinriktad
Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Har godkänd väktarutbildning
Grundkrav
Godkänd väktarutbildning
Godkänd av behörig myndighet för tjänst inom bevakning
Ostraffad och drogfri
Vi erbjuder
Varierande dag- och nattuppdrag i Skåne
Möjlighet att arbeta i olika typer av bevakningsmiljöer
Kollektivavtalsenliga villkor
Skicka in din intresseanmälan med CV och information om din utbildning och erfarenhet.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@sfs360.se Arbetsgivare Security & Facility Services 360 AB
(org.nr 559496-4917)
Jörgen Kocksgatan 65 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9937863