Security & Facility Services 360 AB / Väktarjobb / Malmö
2026-05-30


Intresseanmälan – Skåne
Vill du arbeta med säkerhet och trygghet i Skåne?
SFS360 söker nu intresseanmälningar från utbildade väktare för kommande dag- och nattuppdrag i Skåne.
Vi välkomnar både dig med erfarenhet och dig som är ny i yrket, så länge du har rätt utbildning och ett professionellt bemötande.
Om uppdragen
Arbetet innebär bevakningsuppdrag i olika miljöer där fokus ligger på trygghet, service och säkerhet. Uppdragen kan utföras självständigt eller i team, beroende på objekt och behov.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och pålitlig
Har ett professionellt bemötande
Är flexibel och serviceinriktad
Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Har godkänd väktarutbildning

Grundkrav
Godkänd väktarutbildning
Godkänd av behörig myndighet för tjänst inom bevakning
Ostraffad och drogfri

Vi erbjuder
Varierande dag- och nattuppdrag i Skåne
Möjlighet att arbeta i olika typer av bevakningsmiljöer
Kollektivavtalsenliga villkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@sfs360.se

Arbetsgivare
Security & Facility Services 360 AB (org.nr 559496-4917)
Jörgen Kocksgatan 65 (visa karta)
211 20  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9937863

