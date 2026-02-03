Interimschef till e-Hälsomyndigheten i Stockholm
E-hälsomyndigheten är expertmyndighet för frågor som rör e-hälsa och har en central roll i den framväxande nationella digitala infrastrukturen för hälsodata. Myndigheten erbjuder också ett antal e-hälsotjänster och digitala lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. E-recepttjänsten och Covidbevis är de mest kända. E-hälsomyndigheten erbjuder dig ett spännande arbete med många utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats i centrum för den nationella utvecklingen av e- hälsa. På myndigheten arbetar ungefär 350 personer totalt på två orter, Stockholm och Kalmar. Arbetsgivare: Novare Bemanning.
Är du en erfaren ledare med kunskaper inom agilt förhållningsätt? Trivs du även i roller där du får leda komplexa organisationer och göra skillnad på riktigt? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter en interimschef till e-Hälsomyndigheten i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en interimschef till e-Hälsomyndigheten i Stockholm.
Myndigheten är just nu i behov av en interimschef i väntan på rekrytering. Som interimschef kommer du att agera tf sektionschef för sektionen för tjänsteutveckling på avledningen för läkemedel. I rollen ingår det bland annat att leda och vidareutveckla verksamheten och ledningsgrupp, samt har budget- och personalansvar. Du kommer att rapportera till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Även arbete med kompetensförsörjning ingår.
Till denna roll söker vi dig som är trygg i dina kunskaper. Du kan snabbt sätta dig in i nya verksamheter och är van att arbeta efter uppsatta mål. Vidare ser vi att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
Krav för tjänsten
relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
minst tre års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef för andra chefer
minst tre års erfarenhet av att leda komplexa organisationer (en organisation större än 100 anställda) som utvecklar digitala produkter/tjänster
minst två års erfarenhet av att omsätta strategiska mål till taktiska och operativa aktiviteter
minst ett års erfarenhet av att arbeta som business owner i agila leveranståg
god förmåga att samverka med interna och externa aktörer
mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Meriterande krav för tjänsten
erfarenhet av samverkan med interna och externa parter kopplat till produktveckling
kunskap om regelverk för medicintekniska produkter
minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som chef i verksamhet inom sektorn hälsa, vård och omsorg.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med planerad start den 2026-02-23 och pågår tom 2026-05-31 med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, möjlighet till viss distansarbete finns. Resor i tjänsten kan förekomma.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-02-16. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
