Interimschef - End User Services
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2026-07-14
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Interimschef IT till LantmäterietVill du leda och utveckla en verksamhet som gör verklig skillnad?
Vi söker nu under en rekryteringsprocess en erfaren och trygg Interimschef för End User Services som vill ta ett strategiskt och operativt ansvar för leveransen av moderna IT-tjänster till verksamhetens användare. I rollen får du möjlighet att leda ett kompetent team, säkerställa hög kvalitet i användarstödet och bidra till verksamhetens fortsatta digitala utveckling.
Det här är ett uppdrag för dig som är en engagerad ledare med gedigen IT-bakgrund och som trivs i en miljö där samarbete, struktur och resultatfokus står i centrum.
Om rollen
Omfattning: Heltid 100%
Start: Mitten september
Längd: 6 månader med möjlighet till förlängning.
Det finns ett behov av en interimschef för funktionen End User Services inom enheten Drift och infrastruktur hos Lantmäteriet Gävle. Detta under en pågående ersättningsrekrytering. Även andra ledar- och förändringsledaruppdrag inom myndighetens IT-verksamhet kan komma i fråga inom ramen för uppdraget.
Som Interimschef för End User Services ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom området. Du arbetar både strategiskt och operativt med fokus på att säkerställa en stabil och effektiv leverans av IT-tjänster till organisationens slutanvändare.
Du har det övergripande leveransansvar för din funktion (leverans, kvalité). Skapa förutsättningar för leverans, team och medarbetare (utbildning, coaching). Du har personalansvar inkl arbetsmiljöansvar och ingår i ledningsgruppen för Drift och infrastruktur.
Du kommer att:
Leda och utveckla team och medarbetare inom End User Services.
Säkerställa hög kvalitet och god användarupplevelse i IT-leveranserna.
Driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ.
Samarbeta med interna och externa intressenter.
Planera och prioritera aktiviteter på både kort och lång sikt.
Bidra med struktur, styrning och uppföljning inom verksamhetsområdet.
Skapa förutsättningar för ett engagerat och högpresterande team.
Vi söker dig som harKompetens och erfarenhet
Minst 9 års erfarenhet av arbete i ledande IT-befattning, exempelvis som IT-chef eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av att leda verksamheter, team och förändringsarbete.
Gedigen och dokumenterad erfarenhet inom IT-området.
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer med många intressenter.Publiceringsdatum2026-07-14Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Analytisk och lösningsorienterad.
En tydlig och förtroendeingivande kommunikatör.
En skicklig ledare med god förståelse för gruppdynamik.
Strukturerad, metodisk och resultatorienterad.
Drivande och initiativrik med förmåga att skapa framdrift.
Bekväm med att hantera både detaljer och övergripande strategiska frågor.
Duktig på att identifiera behov och planera åtgärder på såväl kort som lång sikt.
Samarbetsinriktad och coachande i ditt ledarskap.
Trygg i dialogen med medarbetare, slutanvändare, chefer och övriga intressenter.
Mycket god på att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi erbjuder
Detta är en möjlighet att ta en nyckelroll där du får bidra med ditt ledarskap, din erfarenhet och ditt affärsmässiga perspektiv i en verksamhet med höga ambitioner. Du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor och vara med och säkerställa en modern, effektiv och användarfokuserad IT-leverans.
Intresserad?
Vi söker dig som kombinerar ett starkt ledarskap med djup IT-kompetens och som motiveras av att utveckla människor, team och verksamhet.
Välkommen med din ansökan inklusive uppdaterat CV som tydligt beskriver hur du uppfyller de efterfrågade kompetens- och erfarenhetskraven.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978036-2100048". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Gävle Centralstation (visa karta
)
803 10 GÄVLE Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10002279