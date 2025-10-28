Interimchef till primärvården
Region Kronoberg / Sjukvårdschefsjobb / Växjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Växjö
2025-10-28
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren och trygg ledare som söker ett meningsfullt, varierat och utvecklande uppdrag?
Vi söker nu en interimschef till Primärvården - ett stimulerande och utmanande uppdrag där du får möjlighet att bidra med din ledarkompetens och erfarenhet i flera olika verksamheter.
Välkommen till Primärvården!
Primärvårdens verksamhetsområde står inför en spännande framtid med fokus på utvecklingen av God och nära vård. Verksamheten omfattar 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 Vårdguiden (telefon och digitala tjänster), Primärvårdsrehab, Familjehälsan samt En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
Inom primärvården finns omkring 60 chefer, och vid tillfällen då en verksamhet tillfälligt saknar chef - till exempel vid föräldraledighet, sjukfrånvaro eller under pågående rekrytering - tillsätts en interimschef. Som interimschef fungerar du som en intern konsult och kliver in där behovet är som störst. Du får möjlighet att snabbt sätta dig in i olika verksamheter, leda team och skapa stabilitet under övergångsperioder.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Kronobergarna ska få rätt vård, i rätt tid, på rätt vårdnivå - av kompetenta medarbetare som bryr sig. Region Kronobergs ledare präglas av mod, tillit och tydlighet. I din ledarroll förväntas du se till helheten, skapa sammanhang och bidra till utveckling - både av verksamheten, medarbetarna och ditt eget ledarskap.
Hos oss kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi mot visionen: "Ett gott liv i ett livskraftigt län".Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Som interimschef står du till förfogande för tidsbegränsade uppdrag när tillfälliga chefsvakanser uppstår. Uppdragens omfattning och karaktär varierar vanligast är uppdrag som avdelningschef, men även verksamhetschefsuppdrag kan förekomma.
Du förväntas ta ansvar för det löpande ledarskapet, driva utvecklingsarbete och säkerställa att verksamheten följer Region Kronobergs ledaridé och värdegrund.
Arbetet kräver hög anpassningsförmåga, beslutsamhet och intresse för förbättringsarbete. Du ser utmaningar som möjligheter och har förmågan att skapa trygghet och tydlighet även i förändring.
Du är en förebild i vardagen och bidrar till en arbetskultur som bygger på respekt för människan. Du för en kontinuerlig dialog, tydliggör beslut och främjar samarbete. Din närmaste chef är primärvårdschefen, som fördelar uppdragen. I det dagliga arbetet rapporterar du till beställaren för den aktuella verksamheten eller enheten.
Vi erbjuder dig:
* Ett spännande och samhällsviktigt uppdrag med stort utvecklingsutrymme
* Ledarskapsutveckling genom interna och externa chefsutbildningar
* Ett omfattande introduktionsprogram
* En arbetsplats där engagemang, delaktighet och professionalitet värdesätts
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen som bedöms relevant för uppdraget
* Flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap inom vård eller annan komplex verksamhet
* God vana av såväl operativt som strategiskt arbete
* Gedigen kunskap om budget, ekonomi och personalansvar
Du är en trygg och handlingskraftig ledare som snabbt kan sätta dig in i nya sammanhang. Du är lyhörd, flexibel och lösningsorienterad, och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Vi värdesätter särskilt din kommunikativa förmåga, ditt mod att fatta beslut och din ödmjukhet inför att ompröva dem när det behövs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Uppdrag kan förekomma i hela länet, vilket innebär att B-körkort krävs.
Rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Intervjuer planeras hållas 2/12, 4/12 och 11/12.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 691/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
HR-specialist
Christian Stattin christian.stattin@kronoberg.se 0470 58 25 75 Jobbnummer
9576703