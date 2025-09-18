Interimchef till kund i Hässleholm
2025-09-18
Har du mångårig chefserfarenhet och vana av att leda verksamhet under förändring? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en interimchef inom HR till vår kund i Hässleholm som är verksam inom transportsektorn. Uppdraget är på heltid och startar i oktober och pågår mellan 6-9 månader. Kundens nuvarande HR-chef ska påbörja ett annat uppdrag så kunden söker en interimslösning tills att dennes ersättare är rekryterad. Avdelningen du tillhör är placerad i Hässleholm och kontoret ligger ett stenkast från stationen. Det finns möjlighet att arbeta på distans vissa dagar men naturligtvis utefter verksamhetens behovPubliceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Kunden har en nystartad avdelning som heter HR Säkerhet och Beredskap, avdelningen är under uppbyggnad där nya medarbetare tillkommit och nya chefer ska rekryteras. Förändringsledning samt förmågan att ha dialoger med medarbetare som är mitt uppe i en förändring är därmed viktig. I din roll arbetar du med:
Upprätthålla verksamheten inom HR området hos kunden. Det innebär att leda och driva den befintliga HR-enheten och också upprätthålla framdrift hos de medarbetare som tillkommit inom avdelningen Säkerhet och Beredskap tills ny chef finns på plats.
Delta i planering och samordning av ledarforum samt delta i förvaltningsledningsgruppen. Ett tätt samarbete med enhet ekonomi och kvalitet är nödvändig och viktig.
Övergripande ansvar för HR-enhetens samt övriga funktioner inom avdelningen.
Budget, personal och verksamhetsansvar.
Rapporterar till Trafikdirektören och sitter med i förvaltningsledningsgruppen. Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller annan form av utbildning (Tex PA-HR utbildningar/program) som bedöms vara relevant för tjänsten i syfte att kunna ta till sig mycket information, göra bedömningar,
Vara väl förtrogen med arbetsrätt, kollektivavtal, löneprocessen och andra HR relaterade arbetsuppgifter.
Dokumenterad mångårig chefs och ledarerfarenhet - (verksamhet, medarbetare och budget) från HR området.
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete, både egen ledningsgrupp samt delta i överordnad ledningsgrupp.
Erfarenhet av att leda större verksamheter med flera områden och kompetenser.
Erfarenhet av att gå in i en verksamhet under förändring samt kunna bistå VD/förvaltningschef i analyser av verksamheten.
Erfarenhet att leda en ledningsgrupp.
Vi söker dig som är prestigelös, lyhörd samt har ett mod att driva och leda. Du är kommunikativ på många nivåer och sammanhang samt har god samarbetsförmåga. Du leder genom andra och kan se helheten samt avdelningens del i helheten.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 26 september 2025
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 893 47 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
