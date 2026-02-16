Interimchef Ekonomi
Quest Consulting Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Ekonomichef för ett uppdrag som Interimsuppdrag. Uppdraget kommer att löpa sex månader med möjlighet till option, och omfattningen är 100% med viss möjlighet till distansarbete. Uppdraget riktar sig till en person som vill kombinera strategiskt ekonomiskt ansvar med operativt ledarskap. I rollen som interim ekonomichef ansvarar du för budget, prognos, uppföljning och ekonomisk analys.
Du ansvarar för den operativa ledningen av ekonomienheten med ansvar för budget, personal och uppföljning. I rollen ingår också att vara ett nära samarbete med övriga verksamheter samt driva samarbeten med externa parter. Rollen förutsätter en hög grad av hands-on-förhållningssätt till budgetprocessens planerings och -uppföljningsarbete där löpande redovisning, och prognoser ingår. Enheten består av fem ekonomer, en verksamhetsutvecklare, tre verksamhetskontrollers samt en ekonomiadministratör. Konsulten ska delta i ledningsgruppens ekonomiska arbete och stöder Förvaltningsdirektör i övergripande ekonomisk analys och beslut.
Obligatoriska krav
Civilekonomexamen eller motsvarande högskoleutbildning inom ekonomi.
Minst 5 års erfarenhet av ekonomi- och ledarskapsroll, inom kommunal verksamhet (de senaste 10 åren).
Erfarenhet av årsredovisning, budget och uppföljning.
God systemkunskap av Nexxus Hypergene.
Minst 5 års erfarenhet av personalansvar och ett engagerande, kommunikativt ledarskap (de senaste 10 åren).
Vara strategisk, analytisk och strukturerad, men också en stabil och trygg ledare.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9745851