Interim Redovisningschef Fastighetsbranschen
Soros Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Sundbyberg
2026-04-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren interim redovisningschef till ett uppdrag inom fastighetsbranschen. Uppdraget innebär att säkerställa stabilitet, kvalitet och kontinuitet inom redovisningsfunktionen under en övergångsperiod, samtidigt som det finns möjlighet att bidra till förbättringar av processer och arbetssätt.
Om uppdraget
I rollen ansvarar du för hela redovisningsfunktionen och leder ett mindre team. Du förväntas snabbt sätta dig in i verksamheten och säkerställa att redovisning, bokslut och rapportering levereras med hög kvalitet och enligt gällande regelverk.
Uppdraget passar dig som är trygg i din kompetens, van att arbeta både operativt och strategiskt, och som trivs i en föränderlig miljö.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla redovisningsteamet
Säkerställa korrekt löpande redovisning
Ansvara för månads-, tertial- och årsbokslut
Upprätta och kvalitetssäkra finansiell rapportering
Delta i budget- och prognosarbete
Utveckla och förbättra rutiner och processer
Säkerställa efterlevnad av gällande regelverk (K3)
Hantera kontakt med revisorer och externa parter
Bidra med analyser och beslutsunderlag till verksamhetenKvalifikationer
Minst 7-10 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Flera års erfarenhet i ledande roll inom redovisning (t.ex. redovisningschef eller CFO)
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar
Gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen
Mycket god kunskap inom K3 och praktisk tillämpning
Erfarenhet av bokslut och årsredovisning
Erfarenhet av finansiell rapportering, gärna koncernnivå
Erfarenhet av kontakt med revisorer och externa intressenter
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet från större eller allmännyttiga fastighetsbolag
Tidigare interimsuppdrag i ledande ekonomifunktion
Stark systemvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya systemDina personliga egenskaper
Trygg och stabil ledare
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Självständig och lösningsorienterad
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Förändringsdriven och förbättringsorienterad
Övrig information
Start: Maj 2026 (flexibelt)
Omfattning: Heltid
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9870319