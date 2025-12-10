Interim produktionsadministratör till kund
INTERIM PRODUKTIONSADMINISTRATÖR TILL KUND I GÖTEBORG
Vi söker nu en interim konsult som kan stötta vår kund med att hålla ihop och utveckla arbetet kring artikelregister och informationsflöden under en övergångsperiod. Uppdraget passar dig som är systemstark, noggrann och trivs i en roll där struktur och kvalitet står i centrum.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
I rollen som interim produktionsadministratör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebära att:
Ansvara för och kvalitetssäkra artikelregistret i företagets affärs- och informationssystem
Säkerställa korrekta flöden och strukturer för artiklar i en tillverkande verksamhet
Arbeta med systemstöd, framför allt Excel, för analys och uppdatering av artikeldata
Följa upp avvikelser och säkerställa att informationsflödet fungerar på ett konsekvent och tillförlitligt sätt
Samarbeta med berörda avdelningar för att säkerställa att artikelstrukturen stödjer verksamhetens behov
Meriterande systemkunskaper:
Erfarenhet av affärssystem som Jeeves
Kännedom om artikel- eller branschsystem såsom Finfo
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i detta uppdrag ser vi att du:
Har erfarenhet av arbete med lager-, artikel- eller produktdata inom tillverkande industri
Är systemorienterad och mycket trygg i Excel
Är noggrann, konsekvent och intresserad sida av flöden, struktur och datakvalitet
Förstår vikten av korrekta artikeldata och vilka konsekvenser fel kan få i produktion och logistik
Är van att snabbt sätta dig in i nya system och processer
Trivs med att hålla ordning och reda i komplexa informationsmiljöer
OM TJÄNSTEN
Detta är ett interimsuppdrag där du blir anställd av Eterni Sweden och arbetar som konsult hos vår kund. Uppdraget startar omgående och pågår tills en permanent lösning finns på plats men det finns chans till fast anställning för rätt person
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Olsson
eller 073-861 72 36.
Plats: Vänersborg
Start: Omgående
