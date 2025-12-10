Interim produktionsadministratör till kund

Eterni Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2025-12-10


Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

INTERIM PRODUKTIONSADMINISTRATÖR TILL KUND I GÖTEBORG

Vi söker nu en interim konsult som kan stötta vår kund med att hålla ihop och utveckla arbetet kring artikelregister och informationsflöden under en övergångsperiod. Uppdraget passar dig som är systemstark, noggrann och trivs i en roll där struktur och kvalitet står i centrum.

Publiceringsdatum
2025-12-10

Arbetsuppgifter
I rollen som interim produktionsadministratör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebära att:

Ansvara för och kvalitetssäkra artikelregistret i företagets affärs- och informationssystem

Säkerställa korrekta flöden och strukturer för artiklar i en tillverkande verksamhet

Arbeta med systemstöd, framför allt Excel, för analys och uppdatering av artikeldata

Följa upp avvikelser och säkerställa att informationsflödet fungerar på ett konsekvent och tillförlitligt sätt

Samarbeta med berörda avdelningar för att säkerställa att artikelstrukturen stödjer verksamhetens behov

Meriterande systemkunskaper:

Erfarenhet av affärssystem som Jeeves

Kännedom om artikel- eller branschsystem såsom Finfo

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

För att trivas i detta uppdrag ser vi att du:

Har erfarenhet av arbete med lager-, artikel- eller produktdata inom tillverkande industri

Är systemorienterad och mycket trygg i Excel

Är noggrann, konsekvent och intresserad sida av flöden, struktur och datakvalitet

Förstår vikten av korrekta artikeldata och vilka konsekvenser fel kan få i produktion och logistik

Är van att snabbt sätta dig in i nya system och processer

Trivs med att hålla ordning och reda i komplexa informationsmiljöer

OM TJÄNSTEN
Detta är ett interimsuppdrag där du blir anställd av Eterni Sweden och arbetar som konsult hos vår kund. Uppdraget startar omgående och pågår tills en permanent lösning finns på plats men det finns chans till fast anställning för rätt person

ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Olsson på Amanda.olsson@eterni.se eller 073-861 72 36.
Plats: Vänersborg

Start: Omgående

Arbetstider: Dagtid måndag-fredag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
412 51  GÖTEBORG

Arbetsplats
S:T Eriks AB Hjällbo

Kontakt
Amanda Olsson
amanda.olsson@eterni.se

Jobbnummer
9638174

Prenumerera på jobb från Eterni Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eterni Sweden AB: