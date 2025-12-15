Interim Key Account Manager - Dagligvaruhandeln/fmcg
Vill du ta nyckelansvar hos en ledande aktör inom FMCG och arbeta med några av Sveriges största kedjekunder? Här får du möjlighet att driva affären framåt i ett välkänt varumärkesportfölj, säkra kontinuitet och skapa resultat i en dynamisk och kommersiell miljö. Välkommen med din ansökan!
Det här är ett interimsuppdrag på heltid som varar i 12-18 månader. Du blir anställd av eller jobbar som underkonsult för Bravura ute hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget. Om företaget
Mer information ges vid kontakt med rekryterare på Bravura.
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta med starka varumärken i en internationell miljö.
Ett uppdrag där din kompetens gör direkt skillnad för affären.
Flexibilitet med hybridupplägg och placering i Stockholm eller Helsingborg.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren Key Account Manager för ett föräldravikariat på 12-18 månader med start i mitten av februari till början av mars 2026. Rollen är en del av ett etablerat KAM-team och innebär att säkra relationer och leverera på överenskomna affärsmål. ICA är huvudfokus, Axfood sekundärt.
Säkerställa kontinuitet i kundrelationer och affärsplaner
Genomföra kampanjer, lanseringar och uppföljning av aktiviteter
Driva försäljning och affärsutveckling i linje med övergripande mål
Bygga och utveckla långsiktiga partnerskap med kedjekunder
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gedigen erfarenhet som Key Account Manager inom FMCG/dagligvaruhandeln
Erfarenhet av arbete med ICA som nyckelkund
God systemvana: CRM/ERP, Excel och gärna Power BI
Mycket goda kunskaper i tal och skrift i både engelska och svenska
Förmåga att arbeta självständigt, proaktivt och resultatorienterat
Starka kommunikativa färdigheter och förtroendeskapande arbetssätt
Övrig information
Start: senast mars 2026 Plats: Stockholm eller Helsingborg (hybrid). Vid placering i Helsingborg ingår regelbundna resor till Stockholm. Lön: Enligt överenskommelse
