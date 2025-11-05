Interim Hållbarhetschef till Liseberg
2025-11-05
Har du erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt hållbarhetsarbete? Är du ute efter nästa interimsuppdrag? Då har vi tjänsten för dig!
Liseberg AB driver nöjesparken Liseberg, som invigdes i samband med Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. I anslutning till parken pågår Jubileumsprojektet, drivet av dotterbolaget AB Liseberg Skår 40:17, som omfattar Liseberg Grand Curiosa Hotel (invigt 2023) och Oceana Vattenvärld (färdigställs 2026). Liseberg har omkring 550 tillsvidareanställda, 3 000 säsongsanställda, 3 miljoner besökare per år och en årlig omsättning på cirka 1,6 miljarder kronor.
Lisebergs hållbarhetsavdelning arbetar strategiskt och operativt för att integrera hållbarhet i hela verksamheten, med fokus på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Avdelningen leder och samordnar arbetet med att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor, sätta mål och följa upp resultat. Särskilda insatser görs för att minska klimatpåverkan, främja biologisk mångfald och utveckla cirkulära lösningar, exempelvis genom att utveckla utbudet av mat och dryck och energieffektivisering.
Hållbarhetsarbetet omfattar även social inkludering, arbetsmiljö och ansvarstagande gentemot gäster, medarbetare och leverantörer. Avdelningen säkerställer att Liseberg uppfyller lagkrav och rapporterar enligt gällande regelverk med tyngdpunkt i miljölagstiftning. Genom utbildning och samverkan med olika intressenter driver hållbarhetsavdelningen utvecklingen framåt och inspirerar till hållbara val. Målet är att Liseberg ska vara en föregångare inom hållbar nöjesparksverksamhet i branschen globalt och bidra positivt till Göteborgs utveckling.
I rollen som Interim Hållbarhetschef kommer fokus ligga på att upprätthålla struktur, samordna insatser, säkerställa kontinuitet i hållbarhetsarbetet samt främja en kultur där alla medarbetare känner ansvar för sin del i verksamhetens hållbarhetsarbete. Du kommer inte att ha något personalansvar, men ska fungera som stöd till de två miljöspecialister som utgör den ordinarie bemanningen på enheten. Vidare kommer dina arbetsuppgifter bestå av att:
• Ansvara för att samordna och förvalta Lisebergs hållbarhetsarbete i enlighet med gällande strategi, styrdokument och lagstiftning
• Säkerställa att hållbarhetsarbetet är väl förankrat i organisationen och att det bedrivs strukturerat samt i linje med uppsatta mål
• Följa upp hållbarhetsdata och rapportering
• Bevaka relevanta lagkrav och säkerställa att styrande dokument inom hållbarhet är aktuella och kommunicerade
• Vara kontaktperson i hållbarhetsfrågor både internt och externt inklusive myndighetsärenden
• Informera ledning och berörda funktioner om status i hållbarhetsarbetet
• Delta i relevanta möten och arbetsgrupper internt och externt för att stödja samordning och efterlevnad
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Liseberg. Tjänsten är på 80 % och planerar att starta omgående eller senast den 12 januari 2026. Uppdragets varaktighet sträcker sig till och med den 31 maj 2026.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Avslutad relevant högskole- eller universitetsexamen, gärna med inriktning mot hållbarhet eller miljövetenskap
• Minst tre års relevant erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt hållbarhetsarbete, med dokumenterat goda resultat
• Minst tre års relevant erfarenhet av ledarskap
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
