Integrationsutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett strategiskt initiativ hos en svensk myndighet med uppdrag inom finansiell tillsyn, där en ny integrationsplattform byggs för att möta verksamhetens växande behov av robust och flexibel integrationsförmåga. Här får du arbeta i en modern, containerbaserad miljö där integrationer är en central del av hur system, data och processer knyts ihop på ett säkert och hållbart sätt.
I rollen får du ett brett ansvar genom hela livscykeln: från design och utveckling till driftsättning och förvaltning av integrationslösningar. Du arbetar nära andra specialister i agila team och bidrar till lösningar som behöver fungera stabilt i en verksamhet med höga krav på kvalitet och struktur. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill vara med och forma en ny integrationsplattform i en tekniskt modern miljö.
ArbetsuppgifterDu designar, utvecklar, driftsätter och förvaltar integrationslösningar i en modern, containerbaserad miljö.
Du bygger integrationer och mikrotjänster med Apache Camel.
Du arbetar med API:er och gränssnitt baserade på REST, JSON och OpenAPI.
Du hanterar dataflöden och transformation mellan olika format.
Du arbetar enligt DevOps-principer med CI/CD, övervakning och incidenthantering.
Du bidrar till säkra lösningar med OAuth2 i en Linuxmiljö.
Du samarbetar tätt med andra i agila team och är med och påverkar hur integrationsförmågan utvecklas framåt.
KravDu har erfarenhet av att designa, utveckla, driftsätta och förvalta integrationslösningar.
Du har erfarenhet av Apache Camel.
Du har erfarenhet av mikrotjänster.
Du har erfarenhet av API:er och standarder som REST, JSON och OpenAPI.
Du har erfarenhet av datahantering och transformation mellan olika format.
Du har erfarenhet av DevOps-arbetssätt, inklusive CI/CD, övervakning och incidenthantering.
Du har erfarenhet av säkerhetslösningar som OAuth2.
Du är van att arbeta i Linuxmiljö.
Du trivs i agila team och har god samarbetsförmåga.
MeriterandeErfarenhet från finansiell sektor.
Erfarenhet av API-gateways.
Erfarenhet av integrationsplattformar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7681405-1981643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9892050