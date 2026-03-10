Integrated Logistics Support (ILS) Ingenjörer hos Multiply
2026-03-10
Om rollen
Som ILS-specialist arbetar du i projekt där fokus ligger på att säkerställa att tekniska system kan stödjas, underhållas och vidareutvecklas under hela sin livscykel. Rollen kan innebära både specialistarbete och samordning av ILS-relaterade aktiviteter beroende på din erfarenhet.
Arbetet sker i nära samarbete med systemingenjörer, utvecklingsteam, projektledning och produktsupportfunktioner.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Planera och driva aktiviteter inom Integrated Logistics Support
Genomföra analyser kopplade till supportability, underhåll och logistik
Bidra till utveckling av ILS-strategier och metodik
Säkerställa att system uppfyller krav på driftsäkerhet, tillgänglighet och underhållbarhet
Ta fram underlag för underhållsplaner, reservdelsstrategier och teknisk support
Samverka mellan olika teknikområden i komplexa utvecklingsprojekt
Beroende på erfarenhet kan rollen även innebära ett mer ledande ansvar inom ILS-arbete i projekt.
Vi söker dig som har
Ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk bakgrund
Flera års erfarenhet av arbete inom ILS, produktsupport, driftsäkerhet eller teknisk logistik
Erfarenhet av arbete med komplexa tekniska system
God förmåga att samarbeta och samordna arbete mellan olika teknikområden
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Är svensk medborgare
Meriterande erfarenheter:
RAMS-arbete (driftsäkerhet, tillförlitlighet och underhållbarhet)
Logistic Support Analysis (LSA)
Livscykelkostnadsanalyser (LCC)
Underhålls- eller supportability-analyser
Erfarenhet från försvars-, flyg- eller annan säkerhetskritisk industri
Om Multiply
Multiply är ett teknik- och kompetensbolag som arbetar med att utveckla och stärka svensk industri genom kvalificerade ingenjörskompetenser. Hos oss blir du en del av ett växande team där vi värdesätter teknisk nyfikenhet, samarbete och långsiktig kompetensutveckling.
Vi erbjuder en stabil anställning där du får möjlighet att arbeta i tekniskt avancerade miljöer och bidra till projekt med stor samhällsrelevans.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
