Instrumenttekniker
2026-03-25
Växjö Energi, som är en del av Växjö kommun, erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Hos oss blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens energisystem. Med stort engagemang och starkt miljöfokus skapar vi prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder idag och i framtiden.
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.
På El & Automation kommer du tillsammans med våra engagerade kollegor ansvara för både förebyggande- och avhjälpande underhåll på våra kraftvärmeverk och våra yttre anläggningar för närvärme och fjärrkyla.
I din roll skapar du förutsättningar för en verksamhet som kännetecknas av hög säkerhet, tillgänglighet och kontinuerligt förbättringsarbete. I din roll som Instrument/Automationstekniker kommer din arbetsdag innehålla en mängd olika arbetsuppgifter. Du kommer i huvudsak jobba med kontroll/inspektion av all instrument- och el utrustning i våra anläggningar. Det innefattar bland annat:
• Förebyggande underhåll.
• Kalibrering/Justering av bl.a temperatur, tryck & flödesgivare.
• Schemaläsning & felsökning.
Vidare kommer du få hantera och uppdatera bl.a inspektionsprotokoll & servicerapporter samt hantera bokningar av externa leverantörer.
När du har kommit in i rollen och lärt känna våra anläggningar kommer även beredskapstjänstgöring att ingå.
Hos oss jobbar du tillsammans med engagerade kollegor med stark framtidstro i en spännande bransch. Tillsammans brinner vi för att åstadkomma en vanlig vardag och en helt annorlunda, mer hållbar framtid.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig som har en relevant utbildning inom el, automation eller instrumentteknik och som känner dig trygg i felsökning samt läsning av el- och instrumentscheman. Du trivs med att gå till botten med tekniska utmaningar och har en stabil grund i både teori och praktisk tillämpning.
Som person är du noggrann, analytisk och serviceinriktad, med ett starkt driv och en förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Eftersom rollen innebär arbete i en tekniktung miljö behöver du behärska svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, samt ha god datorvana.
Det är meriterande om du har erfarenhet av processinstrumentering, såsom temperatur-, tryck- och flödesmätning samt kalibrering. Praktisk erfarenhet från energi- eller processanläggningar ses som ett stort plus.
B-körkort är ett krav.
På grund av Växjö Energis verksamhet och arbetsuppgifternas natur kommer en säkerhetsprövning genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VEAB 9/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Energi AB
(org.nr 556187-5203) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö Kommun, Veab Kontakt
Gruppchef, El och automation
David Gillerfors David.gillerfors@veab.se 0708144793 Jobbnummer
9818742