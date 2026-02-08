Installatör til Lelycenter i Halland/Skåne
Eterni Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Växjö Visa alla installationselektrikerjobb i Växjö
2026-02-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Hos oss får du variation, ansvar och trygghet i ett ledande familjeföretag. Utgångspunkt Skåne, Småland eller Halland - hela Sverige är ditt område.
Lelycenter Lidköping är leverantör och servicepartner av innovativa produkter och tjänster till Sveriges mjölk och köttproducenter. Vi är ledande inom robotisering till mjölkgårdar, bland våra produkter finns Bla Lely Austronaut Lely Vector och Lely Collector. Vi är verksamma i Närke, Värmland, Dalsland, Bohuslän, Västra Götaland, Småland, Halland och Skåne. Vårt kontor finns i Lidköping och vi har servicetekniker, säljare och rådgivare strategiskt placerade från Ystad i syd till Torsby i norr.Publiceringsdatum2026-02-08Arbetsuppgifter
Vi växer tack vare ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi söker därför två nya medarbetare till vårt team av Installatörer, där du kommer att utgå från din bostadsort i Skåne, Småland eller Halland.
Som Installatör hos oss på Lely får du en introduktion och utbildning för att du inom kort ska kunna utföra installationer av mjölkningsrobotar och övrig automatiserad utrustning för djurhållning och utfodring hos våra kunder.
Vårt fokus är att alltid ha nöjda kunder men självklart också nöjda medarbetare, därför arbetar vi med frihet under ansvar och tillsammans med din teamledare planerar ni arbetsveckan så att det blir bäst för dig, Lely och våra kunder.
Det är såklart inte bara för att rollen innehåller spännande arbetsuppgifter som vi tycker att du ska söka den här tjänsten. Här blir du även en del av ett kompetent och genuint team med ett stort målfokus, en trevlig stämning där alla hjälps åt och där man stöttar varandra i arbetet ute hos våra fina kunder. Vi värnar om varandra, vår arbetsmiljö och kvaliteten till kund, kanske vill just du bli en del av vårt team?
Anställningen utgår ifrån hemmet men resor inom halva Sverige är en del av arbetet och du ska vara bekväm i att kunna resa och ligga ute fyra dagar per vecka.
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas och prestera bra i rollen som Installatör har du ett stort tekniskt intresse, du är en relationsskapare som tycker om att arbeta i både team och självständigt. Som person är du positiv, ödmjuk och arbetsam. Du sätter "laget före jaget" och trivs med en stor variation av arbetsuppgifter i din vardag.
Krav för tjänsten:
God mekanisk kompetens
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Har möjlighet att sova borta måndag-torsdag varje vecka
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från arbete som tekniker/installationstekniker
Erfarenhet från jord- och lantbrukssektorn
Flytande engelska i tal och skrift
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Installatör är en direktrekrytering där du blir anställd av Lelycenter Lidköping. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden.
Sök tjänsten genom att klicka på "sök denna tjänst" längst upp på den här sidan. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ansökningar via mail hanteras inte p.ga GDPR.
Känner du igen dig i det här? Det hoppas vi, för vi ser verkligen fram emot din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN ATT BLI EN DEL AV OSS PÅ LELY! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Lely Sverige Aktiebolag Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9729711