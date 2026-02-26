Installatör av trygghetsskapande teknik
2026-02-26
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du ett intresse för ny teknik och är praktiskt orienterad? Vill du vara med och bidra till en tryggare tillvaro för dem vi finns till för? I den här rollen får du arbeta hands-on med installation av trygghetsskapande välfärdsteknik samt drift och support till medborgare och personal ute i våra verksamheter.
Välkommen till oss
Enheten för digitalt stöd och säkerhet är en del av socialförvaltningens gemensamma stab och ansvarar för det strategiska och långsiktiga arbetet med digitalisering, säkerhet och beredskap. Vi ansvarar också för förvaltning, utveckling och användarstöd för socialtjänstens verksamhetsspecifika system samt installation av välfärdstekniska lösningar.
Vi är ett engagerat team på 17 medarbetare som består av objektledare, utvecklingsledare, systemförvaltare, säkerhets- och beredskapstrateger, larmsamordnare och installatörer. Du rapporterar till IT- och digitaliseringschef. Vi gillar att lösa problem tillsammans, och vi hoppas att du vill bli en av oss!
Ditt nya jobb
I rollen arbetar du med att stödja verksamheter och medborgare i installation och användning av trygghetsskapande teknik - allt från trygghetslarm och digitala lås till läkemedelsskåp och trygghetskameror. Du ser till att tekniken fungerar som den ska och bidrar till trygghet, säkerhet och god kvalitet för både medborgare och personal. Arbetet sker till största del självständigt, men du blir en del av ett team där vi samarbetar tätt och hjälper varandra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: - Installera och konfigurera olika välfärdstekniska hjälpmedel i medborgares hem eller i socialförvaltningens verksamheter
- Ta emot, registrera och hantera ärenden och felanmälningar
- Felsöka och lösa tekniska problem, främst på plats men vid behov på distans
- Dokumentera åtgärder, status och eventuella avvikelser i ärende-/verksamhetssystem
- Ge användarstöd och handledning till personal och medborgare
- Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt så att tekniken används på bästa möjliga sätt
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt. Internt samverkar du främst med patrullverksamheten, hemtjänsten, hemteamet och hemsjukvården. Externt möter du medborgare och ibland deras anhöriga i samband med installationer och support, samt har kontakt med leverantörer, fastighetsägare eller fastighetsservice.
Din kompetens
Rollen passar dig som trivs med varierade arbetsuppgifter och uppskattar att kombinera service, problemlösning och kvalitetsfokus i det dagliga arbetet. Vi tror att du har ett genuint intresse för teknik och tycker om att ta dig an nya system och produkter. Arbetet är både praktiskt och analytiskt, vilket innebär att du behöver ha förmågan att snabbt identifiera vad som behöver göras och fatta genomtänkta beslut för att driva arbetet framåt.
Du möter många olika människor i din din vardag och behöver därför vara trygg, lyhörd och professionell i dessa möten. För att lyckas ser vi också att du uppskattar att arbeta självständigt och tar eget ansvar, samtidigt som du bidrar till goda samarbeten och en trivsam arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi söker dig som har:
- Fullständig gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning eller vård och omsorg, alternativt annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Giltigt B-körkort för manuell växellåda samt vana av att köra bil.
- Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse då arbetet innebär mycket kontakt internt och externt samt dokumentation och informationsinhämtning.
- God fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete med och/eller utbildning inom välfärdsteknik.
- Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och/eller hälso- och sjukvård.
- Erfarenhet av praktiskt servicearbete i fält med mycket kundkontakt.
- Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem och digitala flöden.
Vi erbjuder dig
På enheten för digitalt stöd och säkerhet får du ett stimulerande och varierande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Vi erbjuder en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där du ges möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Som medarbetare hos oss har du trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete. Läs mer om våra generella förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid med start juni 2026 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten utgår huvudsakligen från våra lokaler på Kaserngatan vid Asecs-området, men i arbetet ingår resor till och från medborgares hem och våra verksamheter. Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag till fredag.
Ansökan görs digitalt via rekryteringsverktyget Varbi. För att underlätta rekryteringen ber vi dig inkomma med ett uppdaterat CV samt bifoga intyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg i din ansökan.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, vecka 12.
Om du går vidare i rekryteringen krävs det att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta IT- och digitaliseringschef Dan Kax, dan.kax@jonkoping.se
eller 036-10 58 56.
För fackliga frågor: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
