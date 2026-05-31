Inredningssnickare / Master carpenter
Inredningssnickare / Specialsnickare
Plats: Staffanstorp
Anställning: Heltid
Start: Omgående
Lön: Efter överenskommelse
Vi söker nu en inredningssnickare/specialsnickare med minst 10 års erfarenhet och ett exceptionellt öga för detaljer. Vi bygger om och specialanpassar bussar för norska studenter, projekt som ställer helt unika krav på kreativitet, precision och lösningsorienterat hantverk.
Det här är ett jobb för dig som vill ta din erfarenhet till nästa nivå och applicera den i en miljö där snickeri normalt inte hör hemma. Du blir en nyckelperson i ett växande bolag.Publiceringsdatum2026-05-31Om tjänsten
Arbetet innebär att du:
Bygger om bussar från grunden, vi tömmer varje fordon ner till karossen och bygger upp allt på nytt.
Reglar upp väggar, tak och ibland golv, i en miljö där ingenting är standardiserat och där former, lutningar och strukturer skiljer sig åt mellan varje projekt.
Förbereder för eldragning, teknikinstallationer och annan utrustning som ska integreras i fordonet.
Monterar skivmaterial, formar speciallösningar och bygger skräddarsydda konstruktioner som följer bussens unika geometri.
När grunden väl är lagd går arbetet över till att skapa snygga och genomarbetade inredningsdetaljer, möbler, paneler och andra designkomponenter som utgör en färdig premiumprodukt.
Du bygger soffor, barer, paneler, teknikytor och kreativa speciallösningar — allt med extremt hög finish och fokus på detaljer. Detta är den del av arbetet där din känsla för hantverk verkligen får skina.
Arbetet inkluderar även renoveringar, uppgraderingar och förbättringar av bussar vi tidigare har byggt.
Du arbetar runt fordonets befintliga struktur, och det kräver att du är kreativ och lösningsorienterad.
Vi söker en person som har ett öga för detalj, tar högt ansvar, är lösningorienterad och är kapabel till att hålla deadlines samtidigt som att man leverar kvalitet.
Du kommer att:
Jobba i ett team på 2–4 personer.
Tillsammans med ditt team ansvara för hela projekt.
Säkerställa att kvalitet, struktur och tempo hålls genom hela byggprocessen.
Det här passar dig som trivs där genuint hantverk uppskattas och gillar att ta dig an nya utmaningar.Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet av snickeri – du ska vara en mästare i ditt yrke.
Extrem noggrannhet och hög detaljnivå i allt du gör.
Mycket god problemlösningsförmåga i miljöer där snickeri normalt inte förekommer.
God förståelse för material, konstruktion och anpassning i komplexa utrymmen.
Förmåga att arbeta självständigt och kommunicerar väl i grupp.
B-körkort.
Svenska eller engelska i tal och skrift.
Meriterande erfarenhet
Vi ser det som starkt meriterande om du har jobbat med:
Fordonsinredning
Båtinredning
Husbilar
Specialsnickerier eller projektbaserade byggen
Konstruktion i trånga eller rörliga miljöer
Vi erbjuder
Möjligheten att arbeta med unika projekt där inget fordon är det andra likt.
En arbetsplats där hantverk värderas extremt högt och där dina idéer får stort utrymme.
Trygg anställning i ett bolag som växer snabbt och har fulla orderböcker.
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet och kompetens.
En kreativ arbetsplats där du får påverka både arbetssätt och slutprodukt.
Inflytande över utformningen av vår nya 1300 kvm stora lokal i Staffanstorp, optimerad för bussbygge och specialsnickeri.
Stora utvecklingsmöjligheter i ett företag som satsar långsiktigt.
VI söker INTE dig som är lärling eller saknar kompetensen som har beskrivits ovan.Så ansöker du
Skicka CV, referenser och gärna bilder på tidigare arbeten till:
📧 nima@beevent.no
Märk ansökan med "Inredningssnickare"
Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: nima@beevent.no Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inredningssnickare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niaz event AB
(org.nr 559131-8653), https://bussexpressen.no/
Mossheddingevägen 49 (visa karta
)
245 91 STAFFANSTORP
För detta jobb krävs körkort.
