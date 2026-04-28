Innovitaskolan Farstaäng söker Skolkurator
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Välkomna till oss på Innovitaskolan Farstaäng. Vi är en F-5 skola med drygt 200 elever där trygghet, relation och nyfikenhet präglar vår verksamhet. Vi ligger nära Farsta centrum med fina grönytor och möjlighet till kulturliv. Hos oss arbetar pedagoger som värderar samarbete och nytänkande. Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.innovitaskolan.se/farstaang
Relation, engagemang och nytänkande
Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.
Ditt uppdrag
Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, det vi och forskningen vet fungerar, men moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.
Vi söker nu vår nästa skolkurator och erbjuder en tjänst på 60-100%.
Ditt uppdrag: Som kurator hos oss har du en central roll i vår skolkultur och elevernas vardag. Vi söker dig som inte trivs med att bara sitta på ett kontor utan som är en aktiv, relationsskapande kraft som rör dig där eleverna finns. På vår skola blir du del av ett rutinerat och engagerat elevhälsoteam.
Främjande arbete: Du är synlig bland eleverna, ute på raster och lektioner och arbetar med grupper och elevsamtal.
Förebyggande arbete: Du leder skolans trygghetsgrupp och driver vårt närvarofrämjande arbete.
Handledning & Samarbete: Du är en viktig resurs för våra lärare och pedagoger. Genom handledning och nära samarbete stöttar du kollegor i att möta elevernas behov.
Elevens röst: Du hanterar kränkningsanmälningar och hjälper till att föra elevernas talan på skolan.
Flexibilitet i tjänstgöringsgrad: Tjänsten på Farstaäng är 60%. För dig som önskar en heltids- eller mer omfattande tjänst (80-100%) finns möjligheten att kombinera rollen med arbete på vår systerskola, Innovitaskolan Banérporten.
Vi söker dig som är socionom och har flerårig erfarenhet från både skola och socialtjänst.
Du är relationsskapande, lösningsorienterad, orädd och kreativ.
Du är en lagspelare som är beredd att hjälpa till där det behövs.
Du är strukturerad och duktig på systematik och dokumentation.
Vi erbjuder
På Innovitaskolan Farstaäng erbjuder vi en liten skola med fokus på att alla elever ska må bra, känna sig trygga och lyckas. Vi ligger centralt i Farsta med närhet till tunnelbanan.
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde 260810.
Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Ida Alsborger på mail ida.alsborger@innovitaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Innovitaskolan Kontakt
Rekryterare
Ida Alsborger ida.alsborger@innovitaskolan.se Jobbnummer
9881391