Innesäljare till Mariestad

En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som innesäljare är ditt uppdrag att driva försäljning och uthyrning av våra produkter och tjänster med fokus på den lokala marknaden i Mariestad med omnejd. Du är en nyckelperson i den dagliga kontakten med kunder via telefon, mejl och ibland ute på plats.
Du tar emot beställningar, följer upp pågående hyror och hjälper kunderna att hitta smarta lösningar utifrån deras behov. Samtidigt arbetar du proaktivt för att utveckla befintliga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter.
Tillsammans med kollegorna på depån skapar du en välkomnande och professionell kundupplevelse, där engagemang, snabbhet och lokal förankring gör skillnad.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
Erfarenhet inom försäljning eller kundservice
B-körkort
God datorvana
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av försäljning eller kundservice inom bygg-, industri- eller maskinbranschen
Känner till den lokala marknaden i Mariestad och har ett etablerat kontaktnät
