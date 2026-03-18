Innesäljare till Entrack i Eslöv!
2026-03-18
Entrack växer och söker nu en innesäljare till det lokala teamet i Eslöv. Här erbjuds en roll som kombinerar teknisk rådgivning med ett affärsdrivet arbetssätt i en prestigelös miljö där kundkontakt står i centrum. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Entrack är en av Sveriges ledande oberoende leverantörer av bandvagns- och slitdelar till entreprenadmaskiner. Sedan starten på 1970-talet har bolaget etablerat sig som en ledande specialistleverantör inom entreprenadbranschen. Med huvudkontor i Järfälla och verksamhet i flera länder kombineras lokal närvaro med internationell styrka. Sedan februari 2026 är Entrack en del av Volvo CE.
Företaget befinner sig i en spännande expansionsfas och söker nu en ny kollega till kontoret i Eslöv. Som säljare ansvarar man för en smidig orderprocess samtidigt som man aktivt bidrar till tillväxt genom kundbearbetning. Här blir du en del av ett seniort och sammansvetsat team om tre kollegor som värdesätter ett nära samarbete och tekniskt utbyte.
Du erbjuds
En gedigen introduktion: En genomarbetad onboarding som ger en stark start och god produktkännedom från dag ett.
En trygg anställning: Här kombineras förmåner som generöst friskvårdsbidrag, hälso- och synundersökningar samt förmånliga banktjänster med förtroendet att självständigt planera och strukturera sina arbetsdagar.
En personlig arbetsmiljö: En plats i ett seniort, prestigelöst och sammansvetsat team i Eslöv där gemenskap värderas högt.
Utvecklingsmöjligheter: Chans att fördjupa sina kunskaper och på sikt växa in i en roll som utesäljare.Dina arbetsuppgifter
Rollen som innesäljare innebär att vara den centrala länken mellan kundens tekniska behov och Entracks produktflora. Vardagen består till stor del av att ge professionell rådgivning vid inkommande förfrågningar, men innehåller också ett tydligt fokus på att utveckla befintliga kundrelationer genom uppföljning och aktiv försäljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bearbeta nya och återkommande kunder proaktivt.
Hantera förfrågningar och orderflöden via telefon och mejl.
Agera rådgivare och rekommendera lösningar utifrån kundens unika behov.
Följa upp offerter, bevaka leveranser och säkerställa hög kundnöjdhet.
Lagerarbete för att hålla verksamheten rullande
Vi söker dig som
Har som lägst en gymnasieexamen eller annan utbildning som bedöms som likvärdig.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Besitter ett genuint tekniskt intresse och har erfarenhet av entreprenadmaskiner.
Har god IT-vana och förmåga att snabbt lära sig nya system.
Innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av försäljning och/eller branscherfarenhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5SPMU4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ
9805833