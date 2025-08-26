Innesäljare Resinex
2025-08-26
Är du en strukturerad person som gillar att ge service och trivs med administrativa arbetsuppgifter? Vill du arbeta i en internationell miljö med korta beslutsvägar och engagerade kollegor? Då kan rollen som Innesäljare hos Resinex vara något för dig!
Resinex, som är en del av den familjeägda Ravago-gruppen, söker nu en nyfiken och serviceinriktad innesäljare till sitt team i Hedenstorp utanför Jönköping. Här får du arbeta i en stabil organisation med nära samarbete både inom teamet och med kunder.
Din roll är central för att säkerställa att processer fungerar smidigt och att kunder får snabb och korrekt återkoppling - särskilt när det gäller orderadministration, kundsupport och reklamationshantering. Du kommer även att arbeta med vårt CRM-system och bidra till materialforecasting, samt stötta och samarbeta nära med våra utesäljare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Orderadministration:
-
Ta emot och registrera kundbeställningar
-
Skicka orderkvittenser och följa upp leveranser
-
Säkerställa korrekt dokumentation och fakturering
Kundsupport och reklamationshantering:
-
Ge professionell support till kunder via telefon och mejl
-
Följa upp frågor kring leveranser, dokument och produkter
-
Hantera och följa upp reklamationer - från ärende till lösning
-
Hjälpa till med enklare offertarbete
CRM och säljstöd:
-
Uppdatera och arbeta aktivt i vårt CRM-system
-
Ta fram och följa upp forecast för material
-
Supportera och samarbeta med våra utesäljare i det dagliga arbetet
Logistikstöd:
-
Koordinera transporter i samarbete med våra logistikpartners
-
Hålla kontakt med lager samt följa upp lagerstatus och leveranser
Kvalitets- och dokumentationsstöd:
-
Hjälpa kunder med certifikat, produktinformation och annan dokumentation
-
Bidra till företagets kvalitetsarbete vid behov, exempelvis vid revisioner
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom försäljning, logistik eller kundservice
- Är strukturerad, självgående och har god förmåga att prioritera
- Trivs med att ge service och lösa problem
- Gärna tidigare erfarenhet av Microsoft Dynamics
- Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
- Kunskaper i finska är meriterande för kontakt med kunder på den finska marknaden
Därför är Resinex rätt val för dig:
Att arbeta hos Resinex innebär att bli en del av en arbetsplats som präglas av människofokus och en respektfull arbetsmiljö. De värdesätter ödmjukhet, professionalism och entreprenörskap, och uppmuntrar sina medarbetare att ta egna initiativ och bidra till företagets framgång. Hos Resinex kan du växa och utvecklas både professionellt och personligt.
Resinex är en ledande distributör av polymerer och elastomerer i Europa och en del av Ravago-gruppen, som har över 10 000 anställda globalt. Resinex grundades 1988 och har mer än 400 anställda i Europa, med kontor och lager i hela regionen. Företaget erbjuder både lokal expertis och en internationell räckvidd med över 13 000 kunder www.resinex.com
