Innesäljare B2B - ServeYou AB, Stockholm - Konsult Kristina Hjertonsson - Säljarjobb i Stockholm

Konsult Kristina Hjertonsson / Säljarjobb / Stockholm2021-06-28ServeYou AB sticker ut på marknaden tack vare sina exklusiva och bindningsfria erbjudanden om helhetshantering för den mobila arbetsplatsen där kundens unika behov och perspektiv står i fokus. ServeYou ser till kundernas enskilda kommunikativa verklighet och ger uppdaterade rekommendationer inom tjänster, hårdvara, mjukvara samt avtalsformer- allt från operatörstjänster till avancerade kontaktcenterlösningar och från säkerhet och compliance till miljö/hållbarhet.ServeYou teamar upp och kompletterar sina kunders existerande laguppställning för att förhöja och maximera värdet/effekten av det mobila/digitala arbetssättet- från praktiska detaljer i vardagen till strategiska beslut för framtiden. Bland ServeYou's kunder hittar man bl.a. nordens ledande mediebolag och finansiella rådgivare. Läs mer om ServeYou här: www.serveyou.se I takt med att ServeYou AB växer sig allt starkare på marknaden stärker de nu upp sin organisation med fler duktiga och leveranssäkra innesäljare.INNESÄLJARE B2B - SERVEYOU AB, STOCKHOLMServeYou AB är en ung organisation med driv och höga ambitioner. Som anställd på ServeYou blir du en del av en platt och flexibel organisation med öppna dörrar och högt i tak. Här får man vara med och påverka verksamheten och sitt arbete och det finns en stark teamkänsla med fina värderingar, förhållningssätt, inställning och attityd oavsett avdelning. Värme, humor och mycket skratt gör att medarbetarna trivs bra och företaget gör mycket saker tillsammans. ServeYou sitter i ljusa och moderna lokaler på Hälsingegatan i Stockholm där man har närhet till restauranger, träning, butiker och god kommunikation.Du välkomnas in i en företagskultur som kännetecknas av en kreativ och positiv entreprenörsanda med högt tempo och engagerade medarbetare som drivs av nya utmaningar. För rätt person erbjuds goda anställningsvillkor och stor möjlighet till utveckling i företaget.Genom att vara en ambassadör och relationsbyggare blir ditt uppdrag att ge ServeYou 's kunder en Jippieupplevelse från första dialog och genomgående under hela samarbetet. Tillsammans med dina medarbetare på ServeYou lägger ni full energi på kundupplevelsen och ser till att kunderna får maximal affärsnytta av de tjänster ServeYou erbjuder."Det känns bra i hjärtat att kunna garantera våra kunder säker kommunikation på alla nivåer - lite mer "Jippie".Ansvarsområden:Nykundsbearbetning och mötesbokningProspektering och leadshanteringInitiera och bygga affärsmöjligheterIdentifiera underlag och ingångar hos kunder/affärsmöjligheterFörmedla och ge en positiv, trygg, smidig och genomtänkt upplevelse åt kunderDen vi söker:Är empatisk, orädd, generös, trygg i sig själv och prestigelösÄr driven och motiveradHar ett growth mindset och förståelse samt förmågan att se helheten och sätta sig in i olika perspektivKan bjuda på sig själv och se ett misslyckande som ett lärandeHar en positiv inställning och är lösningsorienteradÄr en lagspelare med hög social kompetensÄr kreativ, initiativtagande och nyfikenFörmåner:Kollektivavtal, tjänstepension ITP30 dagar semesterFriskvårdsbidrag och gemensam företagsträningMotivationsprogram, poängshop baserat på prestation i det interna arbetetTeamaktiviteter och gemensamma resorFöretagsmobil med abonnemang som även får nyttjas privatFast månadslön samt gruppbaserad bonus2021-06-28Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - skicka din ansökan redan idag.Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Kristina Hjertonsson på telefon 070-3921600.För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten hanteras konfidentiellt.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-07-08Konsult Kristina HjertonssonHälsingegatan11339 STOCKHOLM5832614