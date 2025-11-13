Innesäljare
2025-11-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
, Finspång
, Nyköping
, Örebro
Detta gör livet trevligt hos oss
Vi på Sesol är mycket stolta över att tillhöra ett bolag där vi tar hand om varandra och vill varandras bästa. Hos oss blir du en del av ett prestigelöst företag där alla hjälps åt för att vi gemensamt ska ta oss hela vägen och förbi våra mål. Vår familjära stämning är något som kännetecknar oss. På Sesol hälsar vi på varandra, ser varandra och hjälper varandra på riktigt, varje dag.
Ta utmaningen
Som Innesäljare har du en nyckelroll i att driva försäljning och bygga kundrelationer. Du ansvarar för hela säljprocessen - från leads till att presentera kundanpassade lösningar och säkerställa hög kundnöjdhet. Rollen kräver att du arbetar självständigt, målinriktat och med hög aktivitetsnivå för att nå uppsatta mål gällande försäljningsbudget, hitrate och returprocent. Du förväntas följa företagets försäljningsprocesser, agera professionellt i kundkontakter och bidra till ständig förbättring genom att anamma nya rutiner och projekt på ett strukturerat sätt.
Vem är vår perfekta match
För att du ska passa i rollen som vår nästa stjärnsäljare ser vi att du har minst 2 års erfarenhet av B2C försäljning och att du har visat goda resultat i dina tidigare arbeten. Erfarenhet av försäljning inom solcellsbranshen är mediterande. Du har förmågan att snabbt skapa förtroende hos våra kunder genom din lyhördhet och professionalitet. Samtidigt som du presterar på individnivå förstår du vikten av att arbeta som ett team och tillsammans stötta varandra så alla får möjlighet att lyckas. En god teknisk förståelse är mediterande. Rollen kräver flytande svenska i både tal och skrift.
Bra att veta om anställningen
Lön: Fast lön & provision
Placering: Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsvillkor: Heltid
Om Sesol
Vi älskar solen lite mer än andra - att jobba hos oss på Sesol innebär därför ett soligt äventyr som vi vill att du ska få uppleva. Tillsammans bidrar vi alla till att göra världen till en lite grönare plats. Med vårt huvudkontor i Jönköping och kontor i 13 andra städer i Sverige och Norge, är vi en arbetsgivare för alla som vill ta sig ut ur skuggorna och ut i solen.
Sesol
Emelia Isaksson emelia.isaksson@sesol.se
