Innesäljare - Grundlön + provision
2025-08-26
Redo att ta din försäljningskarriär till nya höjder?
Vi söker nu resultatinriktade säljare till ett spännande projekt inom solceller och batterier! Här får du chansen att arbeta mot villaägare och bidra till en hållbar framtid - direkt via telefon.
Din roll:
Skapa och bibehålla starka kundrelationer
Hantera både varma leads och nykund
Ta fram skräddarsydda energilösningar till kunden
Bygga och optimera din försäljningspipeline
Vi erbjuder dig:
Löpande utbildning och coachning inom försäljning och teknik
Fast lön och provision
En dynamisk arbetsplats med karriärvägar
Arbetstider: Måndag till fredag, 08.30-17.30
Vi söker dig som:
Är positiv, energisk och har viljan att växa
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Meriterande är tidigare erfarenhet av försäljning
Vår rekrytering är digital - se till att ha mobilen redo efter din ansökan!
