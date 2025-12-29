Inköpsspecialist till kund
2025-12-29
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du får kombinera förhandling, struktur och samarbete i en internationell miljö? Vi söker nu en inköpsspecialist som vill ta en aktiv roll i att utveckla inköpsarbetet och stötta verksamheten i vardagen. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom procurement, påverka arbetssätt och processer samt vara en viktig länk mellan interna beställare och leverantörer. Detta är en roll för dig som trivs med ansvar, många kontaktytor och ett tydligt affärsfokus.
Om rollen
I rollen som inköpsspecialist kommer du att arbeta brett inom inköp och procurement med fokus på att stödja verksamheten i det dagliga inköpsarbetet. Du hanterar inköpsförfrågningar, leverantörskontakter och uppföljning av beställningar samt fungerar som ett stöd till interna beställare i frågor kopplade till inköpsprocessen.
Du bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt, processer och verktyg inom inköp och är delaktig i att identifiera förbättringar, nya inköpskanaler och mer effektiva lösningar. Rollen innebär också nära samarbete med både leverantörer och interna funktioner.
Krav för rollen
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• God kunskap om inköpsprocesser, särskilt Procure-to-Pay
• Erfarenhet av att arbeta med leverantörskontakter, beställningar och uppföljning
• Förmåga att förhandla och fatta affärsmässiga beslut
• Vana att arbeta i olika IT-system och digitala verktyg
• Förmåga att stötta och guida interna användare i processer och system
• God kommunikativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
• Noggrannhet och känsla för kvalitet i leveransen
Meriterande, men som inte är ett krav är:
• Erfarenhet av inköpssystem såsom SAP eller liknande
• Bekantskap med e-kataloger och automatiserade inköpsflöden
• Kunskap inom tull- och handelsrelaterad lagstiftning
• Erfarenhet från eller intresse för tillverknings- eller industrimiljö
• Vana att arbeta i komplexa organisationer med många intressenter
Om dig
Du är en serviceinriktad och lösningsfokuserad person som trivs med många kontaktytor. Du har ett affärsmässigt tänk, tycker om att förhandla och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer.
Du arbetar strukturerat, är noggrann och har en naturlig drivkraft att förbättra arbetssätt och processer. Samtidigt är du flexibel, kommunikativ och har ett starkt kundfokus gentemot interna beställare.
Låter detta som något för dig - då ser vi fram emot din ansökan!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetspsykologiska tester kan komma att användas som en del av urvalsprocessen. Urval sker löpande.
