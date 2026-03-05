Inköpskoordinator
2026-03-05
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en inköpskoordinator till vår kund i Solna. I denna roll kommer du bland annat att hantera avrop mot befintliga kontrakt, prisförhandling och leveranstider med leverantörer samt hantering av offertförfrågningar. Uppdatering av priser, leveranstider och minimikvantiteter i VMS-systemet. Ansvar för orderhantering, insamling och registrering av orderbekräftelser samt återkoppling av avvikelser till berörda parter. Vi söker dig som har arbetat i en liknande roll 1-3 år. Tjänsten kan kolla att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Uppdragslängd: Omgående-årsskiftet
Arbetsgivare: Randstad AB
Arbetsplats: Solna
Omfattning: Heltid
Ansvarsområden
I denna roll kommer du att:
Stötta inköpare med datadriven analys, inklusive marknadsanalys och framtagande av beslutsunderlag.
Hantera administration och uppdateringar i olika inköpsrelaterade system.
Arbeta med Master Data, inklusive underhåll, validering och kvalitetssäkring.
Genomföra enklare offertförfrågningar och stödja aktiviteter inom konkurrensutsatt inköp.
Hantera leverantörskommunikation rörande administrativa frågor och informationsutbyte.
Arbeta datadrivet med inköpsanalys, uppföljning av nyckeltal (KPI), rapportering och validering av inköpsrelaterad information.
Säkerställa högkvalitativ inköpsadministration, inklusive fakturahantering, dokumentation, arkivering, registeruppdateringar och strukturerad informationshantering.
Utföra "back-office"-uppgifter såsom hantering av inköpslistor, uppföljning av inköpsärenden, systemadministration och stöd till interna inköpsprocesser.
Bidra till utveckling av interna processer, mallar, arbetsflöden och verktyg kopplade till inköp och administrativa rutiner.
Samarbeta tvärfunktionellt med kollegor inom teknik, ekonomi och kommersiella funktioner för att säkra effektiva och kvalitetssäkrade arbetsflöden.Kvalifikationer
Kompetenser:
Erfarenhet av operativt inköp och administrativt inköpsstöd 1-3 år
Stark analytisk förmåga och mycket goda kunskaper i Excel.
Erfarenhet av att arbeta med system, datakvalitet eller strukturerad administration.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Ett strukturerat, självgående, noggrant och resultatorienterat arbetssätt.Utbildningsbakgrund
Utbildning inom ekonomi, inköp, logistik eller motsvarande.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
