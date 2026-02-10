Inköpscontroller Till Sisab
2026-02-10
Har du erfarenhet inom inköp eller upphandling, svart bälte i struktur och kan leverera service i toppklass? Vi söker dig som vill bidra till att stärka vår inköpsverksamhet i en administrativ roll som inköpscontroller med fokus på inköpsstöd. Rollen kombinerar intern service med strategiskt stöd - du skapar förutsättningar för ett smidigt och hållbart inköpsarbete samtidigt som du ger organisationen verktyg att fatta bättre beslut.
Om rollen
Hos SISAB får du verka i ett samhällsviktigt bolag med ett tydligt uppdrag. Som ledande aktör inom skolfastigheter skapar vi hållbara, trygga och långsiktiga utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga.
Som inköpscontroller har du ett brett ansvar för att säkerställa ordning och kvalitet i våra inköpsprocesser. Du arbetar huvudsakligen mot interna beställare och agerar stöd i frågor om inköpssystem, avtal och direktupphandlingar. Samtidigt har du en strategiskt rådgivande roll i komplexa beställningar och andra inköps- och upphandlingsfrågor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Daglig uppdatering av artikellistan i inköpssystemet och avtal som finns tillgängliga i sökmotorn
• Säkerställa att beställningar kan läggas i inköpssystemet och att avrop sker från rätt leverantör
• Ansvar för funktionsbrevlåda
• Följa upp inköp och upphandlingar avseende avtalstider, avtalsvolymer, kategorivolymer och avtalstrohet etc.
• Ansvara för internkontroll och bidra i revisionsarbete
• Genomföra analyser, utredningar och presentera statistik för kontroll och beslutsunderlag
• Initiera och driva förbättrings- och utvecklingsarbete av arbetssätt och rutiner inom ansvarsområdet
• Sammanställa inköpsmönster och föreslå förbättringar i bolagets upphandlingar
• Planera och genomföra utbildningar och informationsinsatser kring inköpsprocessen
• Vara redaktör på intranätet, publicera ny information och uppdatera befintligt innehåll
Du blir en viktig del av ett sammansvetsat och engagerat team bestående av enhetschef, sju upphandlare, avtalscontroller, avtalsjurist och administratör. Du kommer framförallt jobba i nära samarbete med avtalscontrollern, som tidigare hade den här rollen.
Vi sitter idag i Palmfelt Center i Globen-området och flyttar i september 2026 till nya lokaler intill Luma Park, Hammarby Sjöstad. Flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån finns, men vi önskar att du huvudsakligen utgår från kontoret. I gengäld erbjuder vi en arbetsplats i nya fräscha lokaler med hög trivsel, stark laganda och genuin arbetsglädje.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Önskad start så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har några års erfarenhet från en liknande roll som inköpscontroller eller motsvarande, där du ansvarat för beskrivna arbetsuppgifter. Du är trygg i din kompetens och kan självständigt analysera data, dra slutsatser och föreslå förbättringar baserat på företagets inköps- och beställningsmönster.
• Har högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi/ekonomistyrning, upphandling/inköp eller annat relevant område.
• God vana att arbeta i Excel är ett krav. Erfarenhet av avtalsdatabasen Kommers och inköpssystemet Agresso är ett plus.
Det är meriterande med bakgrund inom offentlig sektor eller motsvarande erfarenhet som gett dig god insikt i offentlighetsprincipen samt förståelse för hur lagar, regelverk och upphandlingsprocesser påverkar det dagliga arbetet.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förhållningssätt. Du som söker är strukturerad och noggrann, med vana att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du arbetar metodiskt men kan också fatta snabba beslut när så krävs.
Du är självgående och lösningsorienterad - du behöver inte kunna allt från början, men tar ansvar för att hitta svaren du saknar. Vidare är du kommunikativ och pedagogisk, trivs i en serviceinriktad roll och har ett tydligt affärsfokus. Du har förmåga att förstå och bemöta andras behov och önskemål, samtidigt som du har god insikt i avtalsvillkor och förstår konsekvenserna av att dessa inte efterlevs.
Varför SISAB?
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vi erbjuder utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Vi är hållbara, kostnadseffektiva och trygga och dessa värderingar synliggörs genom vårt sätt att bemöta andra, vårt sätt att agera och fatta beslut. Läs mer om oss på https://sisab.se/
Vi erbjuder dig:
• Ett bolag i framkant med innovativ företagskultur
• En stimulerande arbetsmiljö i en roll med stor betydelse för verksamheten
• Goda utvecklingsmöjligheter, både i din yrkesroll och inom bolaget
• Kollektivavtal, trygga anställningsvillkor och ett fördelaktigt förmånspaket
Låter det här som en roll för dig?
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-03-08. Urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas ned innan sista ansökningsdag. När du ansökt ber vi dig hålla utkik i din e-post efter information från oss, inklusive skräpposten.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och högt säkerhetstänk, därför tillämpar vi arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroller i alla våra rekryteringar. Du kan läsa mer om det https://sisab.se/sv/om-sisab/jobb/var-rekryteringsprocess/
För mer information om tjänsten, kontakta enhetschef Ann-Mari Norberg på 08-508 433 04 eller annmari.norberg@sisab.se
. Om du har frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marie Fedeli på marie.fedeli@adecco.se
Rekryteringen hanteras i samarbete med Adecco och vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförmedlare.
Fast lön
