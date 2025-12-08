Inköpschef
I rollen som inköpschef ansvarar du för att säkerställa effektiva leverantörs-samarbeten, med fokus på hållbarhet och totalkostnader i leveranskedjan. Du ansvarar både för de strategiska och operativa inköpen och leder en operativ inköpare. Du rapporterar till VD, och utgår från vårt huvudkontor i Staffanstorp nära både Malmö och Lund.
På Blinkfyrar är vi 40 passionerade medarbetare som erbjuder lösningar för effektiva och säkra trafikflöden, för dig som är på väg. Som inköpschef får du helhetsansvaret för materialförsörjningen och ett brett ansvar för att utveckla din avdelning.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
• utvärdering och kvalitetssäkring av leverantörer - riskbedömning av leverantörsbasen och omvärldsbevakning - lagerplanering - hantering av leveransproblem - teckna avtal och genomföra upphandlingar - samarbeta med produkt-, sälj-, och produktionsavdelningarna
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, kommunikativ och nyfiken, med ett genuint intresse för teknik. Du är prestigelös och driven, du tar tag i det som behövs och arbetar nära verksamheten.
Du har:
• erfarenhet av både operativt och strategiskt inköpsarbete, gärna inom tillverkande industri - relevant utbildning inom inköp/logistik, ekonomi eller motsvarande - god förhandlingsvana och trivs i dialogen med leverantörer - erfarenhet av affärssystem som BC, Navision eller Pyramid - goda kunskaper i svenska och engelska
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en nyckelroll i ett stabilt, lönsamt och marknadsledande företag. Här får du möjlighet att vara med på en resa i ett växande bolag som arbetar med en samhällsviktig funktion. Vi sätter människan i centrum och är en dynamisk organisation som bygger vår framgång på delaktighet och engagemang. Vi erbjuder ett klimat där din potential och ambition kommer att tas tillvara på. Resor inom Sverige och delar av Europa kan förekomma några gånger om året.
Ansök
Ansök med cv via länken. Om du har frågor kontakta gärna vår samarbetspartner Insikta AB Charlotte Olsson 070-6021911 charlotte@insikta.se
Blinkfyrar
AB Blinkfyrar levererar vägmärken och skyltar enligt gällande svensk standard och Trafikverkets riktlinjer, anpassade efter dina egna behov. Välj mellan olika reflextyper, material och storlekar. Vi erbjuder även ett brett sortiment av montagematerial och tillbehör för effektiv och säker installation i trafikmiljö.
Med över 65 års erfarenhet är vi en trygg och ledande partner för alla aktörer, bland annat entreprenörer och kommuner, som arbetar med säkerhet och information på och vid väg. Blinkfyrar är den del av Söderbergföretagen. Läs gärna mer: https://www.blinkfyrar.se/ https://www.soderbergforetagen.se/sv/affarsomraden/ Ersättning
