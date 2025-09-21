Inköpsansvarig till Victor Energy!
2025-09-21
Anställningsform: Tillsvidareanställning | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Placeringsort: Ludvika | Ansök senast: 12 oktober Vill du vara med och bygga framtidens energiinfrastruktur? På Victor Energy är vi med och utvecklar och förstärker det svenska elnätet - en avgörande del i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi befinner oss i en spännande tillväxtresa där vi kombinerar tekniskt kunnande med långsiktiga partnerskap och smarta lösningar. Nu söker vi en Inköpsansvarig som vill spela en nyckelroll i våra projekt och bidra till att säkerställa effektiva, hållbara och kvalitetssäkrade inköpsprocesser! Avdelningsbeskrivning Victor Energy är en verksamhet i stark utveckling där inköp spelar en avgörande roll för att våra projekt ska genomföras effektivt och med hög kvalitet. Vårt team arbetar nära både interna funktioner och externa partners för att säkerställa att rätt resurser, avtal och leverantörer finns på plats i rätt tid. Rollen är placerad i centrala Ludvika på vårt nya fina kontor. Om rollen
Som inköpsansvarig får du ett helhetsansvar för inköpets livscykel - från anbudshantering och avtal till leverantörsrelationer och uppföljning. Rollen innebär ett brett ansvar där du säkerställer att kvalitets-, ekonomiska och regulatoriska krav uppfylls, samtidigt som du bidrar till att stärka våra processer och utveckla vår inköpsfunktion. Du kommer att arbeta i nära samverkan med kollegor inom kommersiell verksamhet, projektledning, ekonomi och med kontraktsansvarig, samt bygga långsiktiga relationer med externa leverantörer och samarbetspartners.
Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter:
Implementera och utveckla inköpsprocessen, inklusive anbudshantering, projektinköp och uppföljning
Förhandla och hantera avtal med leverantörer och konsulter
Säkerställa att kundkrav överförs i projekt med stöd av kontraktsansvarig
Säkerställa leverantörs- och kvalitetskrav, inklusive revisioner, uppföljning och rapportering
Förhandla priser och volymrabatter
Utvärdera insourcing och hantera strategiska leverantörsdata
Kravprofil
Högskoleexamen inom Supply Chain Management, företagsekonomi, logistik, inköp eller teknik eller arbetslivserfarenhet vi bedömer likvärdig
Minst 5 års erfarenhet inom inköp, logistik eller spedition, gärna i projektmiljö
Mycket goda kunskaper i inköpsprocesser, inklusive RFQ, köporder och avtalsförhandlingar
Förståelse för branschstandarder som AB04 och ABT06
God systemvana och erfarenhet av MS Office
Goda kunskaper i det svenska och engelska språket både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet från inköpssystem
Erfarenhet av transport och tullsamordning
Vem är du?
Som person ser vi framförallt att du vill vara med och bygga samt utveckla inköpsprocessen! Du är strukturerad och noggrann, med förmåga att driva flera parallella uppgifter med hög precision. Du är analytisk och lösningsorienterad, och har förmågan att identifiera förbättringsområden och fatta välgrundade beslut. Rollen kräver också att du är kommunikativ och samarbetsinriktad - du trivs i dialog med både interna och externa parter och är duktig på att bygga förtroendefulla relationer. Vidare är du initiativtagande och arbetar självständigt, samtidigt som du är flexibel och professionell i en föränderlig miljö.
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi går igenom urvalet efter sista ansökningsdag och återkopplar så snart vi har möjlighet.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Paulina Öberg, HR-Generalist på : poberg@victorenergy.com
Vilka är vi på Victor Energy?
Victor Energy är ett företag inom elkraftsbranschen verksamt i Kanada, Sverige, Norge, Kroatien, Polen och Tyskland. Huvudkontoret för den europeiska enheten finns i centrala Ludvika. Vi bygger transmissions- och distributionsledningar samt transformatorstationer, och är det snabbast växande företaget på den svenska marknaden, där vi arbetar med stora och stabila kunder.
Med över 440 medarbetare i Europa bestående av montörer, maskinförare, ingenjörer, projektledare och specialister - etablerar vi oss och växer på den svenska marknaden.
Som anställd på Victor Energy värderas du högt, och vi erbjuder en långvarig och trygg anställning. Vi månar om att du ska känna dig delaktig i företagets projekt, och att vi tillsammans bygger upp vår verksamhet.
Med öppenhet och korta beslutsvägar skapar vi en demokratisk företagskultur där gemenskap, olikheter och mångfald värderas högt! Läs mer om oss på vår karriärsida här Ersättning
