Inköps- och transportansvarig

Svea Royal Group AB / Skogsbrukarjobb / Stockholm
2026-02-15


Visa alla skogsbrukarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svea Royal Group AB i Stockholm

Vi söker en inköps- och transportansvarig ansvarar för planering, samordning och uppföljning av inköp samt transporter inom verksamheten. Tjänsten innebär ett nära samarbete med leverantörer, transportföretag och interna funktioner för att säkerställa effektiva och kostnadseffektiva flöden.

Publiceringsdatum
2026-02-15

Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för inköp av varor och tjänster enligt företagets behov
* Planera och samordna transporter
* Förhandla med leverantörer och transportörer
* Följa upp leveranser, kostnader och avtal
* Säkerställa att inköp och transporter sker enligt gällande regler och rutiner
* Administrativa uppgifter kopplade till inköp och logistik

Kvalifikationer
* Erfarenhet av inköp och/eller transport/logistik
* God organisatorisk förmåga och ansvarstagande
* Förmåga att arbeta

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: svea.royalgrupp@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svea Royal Group AB (org.nr 559468-6825)
Skäftingebacken 38 (visa karta)
163 67  SPÅNGA

Jobbnummer
9743277

Prenumerera på jobb från Svea Royal Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svea Royal Group AB: