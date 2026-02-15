Inköps- och transportansvarig
2026-02-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en inköps- och transportansvarig ansvarar för planering, samordning och uppföljning av inköp samt transporter inom verksamheten. Tjänsten innebär ett nära samarbete med leverantörer, transportföretag och interna funktioner för att säkerställa effektiva och kostnadseffektiva flöden.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för inköp av varor och tjänster enligt företagets behov
* Planera och samordna transporter
* Förhandla med leverantörer och transportörer
* Följa upp leveranser, kostnader och avtal
* Säkerställa att inköp och transporter sker enligt gällande regler och rutiner
* Administrativa uppgifter kopplade till inköp och logistikKvalifikationer
* Erfarenhet av inköp och/eller transport/logistik
* God organisatorisk förmåga och ansvarstagande
* Förmåga att arbeta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: svea.royalgrupp@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Royal Group AB
(org.nr 559468-6825)
Skäftingebacken 38 (visa karta
)
163 67 SPÅNGA Jobbnummer
9743277