Inköpare till Moberg Bil // Göteborg
Oddwork Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oddwork Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Moberg Bil är inte bara Göteborgs största aktör inom köp och försäljning av begagnade bilar - vi är också en av Sveriges topp 10 inom branschen. Med en ny anläggning på gång trampar vi gasen i botten för att fördubbla försäljningen och sikta mot en miljard i omsättning! Nu letar vi, tillsammans med Oddwork, efter en driven och ansvarstagande inköpare som vet hur man hittar bilar till bäst pris. Är du redo att gasa igång? Om rollen Som inköpare hos oss blir du en del av vårt inköpsteam på tre personer och direktrapporterar till försäljningschef. Din uppgift? Se till att vi alltid har rätt bilar på lager! Du kommer att:
Arbeta aktivt med inbyten, värdering och prissättning av begagnade bilar.
Ha direktkontakt med våra kunder (privatpersoner och företag) och bilhandlare.
Delta i auktioner och bevaka vagnparksförsäljningar.
Bygga relationer med företag för att säkra och följa upp värderingar och inköp.
Analysera marknaden, granska offerter från leverantörer, hålla koll på bilauktioner och fatta smarta inköpsbeslut.
Samarbeta tätt med teamet, team-leader och Försäljningschef för att optimera affärerna.
Vem är du? Du är en säljare i själen och vet precis hur man stänger en affär på bästa sätt. Du älskar att arbeta och trivs i ett högt tempo - ju mer det händer, desto mer kommer du till din rätt. Som tävlingsinriktad och driven brinner du för att överträffa dina egna mål och göra affärer, samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma framgång. Här får du chansen att ta ansvar, skapa förtroende och leverera resultat - precis som du gillar! Vi ser att du har:
Erfarenhet som säljare eller inköpare i bilbranschen.
Stort intresse och teknisk kunskap om bilar.
Erfarenhet av transportbilar är ett extra plus.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Körkort, ett krav hos oss.
Varför välja Moberg Bil? Hos oss blir du en nyckelspelare i ett snabbväxande team där innovation, ansvar och strävan efter att alltid bli bättre går hand i hand. Vår kultur är varm, hjärtlig och fylld med både driv och humor - vi tycker nämligen att jobbet ska vara roligt! På Moberg Bil kommer du att få ta plats, utvecklas och verkligen göra skillnad på vår resa mot att bli den självklara platsen för begagnade bilar i Sverige. START:Enligt överenskommelse PLATS:Göteborg OMFATTNING:Heltid LÖN:Fast lön + provision KONTAKT:Head of Recruitment Delivery Ellinor Hellberg,ellinor@oddwork.se
(för frågor, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM:2025-11-16 Är du redo att få upp farten ytterligare i karriären? Hoppa in och ansök - och låt oss göra den här resan tillsammans! Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in iOddworksvärld genom attklicka häreller hitta fler karriärmöjligheterhär. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892) Arbetsplats
Oddwork Kontakt
Ellinor Hellberg ellinor@oddwork.se Jobbnummer
9564047