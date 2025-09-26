Inköpare till Civil North
2025-09-26
Vill du vara med och göra skillnad i några av regionens mest spännande anläggningsprojekt?
Nu söker vi en engagerad Inköpare som vill ta helhetsansvar för inköpsprocessen och vara med och driva både projektens och företagets framgång. Hos oss får du arbeta nära engagerade kollegor, utvecklas i en flexibel roll och vara med och forma framtidens byggprojekt!
Om Avdelning Civil North
Civil North är en del av NCC:s anläggningsverksamhet och arbetar med mark-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi är cirka 500 medarbetare fördelade på nio produktionschefsgrupper inom Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Värmland. Tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtidens samhälle.
Tjänsten som Inköpare
Som Inköpare får du en central roll där du driver projektets inköpsfrågor genom hela processen - från anbud och projektering till produktion. Du ansvarar för förfrågningar, anbudsutvärderingar, förhandlingar, avtal, uppföljning och får möjlighet att påverka både projektens och företagets resultat genom dina affärsmässiga beslut
Rollen innebär ett nära samarbete med projektchefer, specialister och andra nyckelpersoner, där du bidrar med din kompetens i flera parallella projekt av olika storlek och komplexitet. Du arbetar med projektinköp inom anläggning och tolkar ritningar och handlingar.
Hos oss blir du en viktig del av inköpsorganisationen, där vi tillsammans driver arbetet framåt utifrån koncernens riktlinjer.
Du kommer att ingå i avdelningens inköpsorganisation där vi gemensamt driver inköpsarbetet utifrån koncernens riktlinjer och du rapporterar till avdelningens Inköpschef. Idag är vi ett team av tio inköpare som utgår från olika orter inom avdelningen, från Luleå i norr till Karlstad i söder
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av inköpsarbete inom byggbranschen, eller kanske har arbetat som platschef, projektchef, anbuds-, entreprenad- eller projektingenjör. Har du dessutom kunskaper inom entreprenadjuridik, såsom AB, ABT, AF och AMA, är det meriterande.
Du har drivit komplexa inköp och är van vid att förhandla samt bygga långsiktiga och goda affärsrelationer. Med din helhetssyn förstår du värdekedjan från anbudsskede till produktion och överlämnande till kund.
Som person är du nyfiken, noggrann, resultatinriktad och lösningsorienterad. Du ser möjligheter där andra ser utmaningar och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, förskottssemester samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benifex.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, och är placerad på vårt kontor i Luleå alternativt Skellefteå, Piteå eller Kiruna. B-körkort är ett krav då en del resor inom avdelningen förekommer, i dagsläget främst till Malmfälten där vi har många pågående projekt.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta Inköpschef Erik Åström 072-230 06 78. Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av rekryteringsspecialist Lana Haddad 072-236 09 63.
Urval och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan, dock senast 26 oktober 2025.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
