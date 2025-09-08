Inköpare med ansvar för masterdata/PIM | Pretec | Kungälv
Vill du arbeta i en central roll där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus? Pretec befinner sig i en expansiv fas och söker nu en inköpare med ansvar för masterdata/PIM till vår anläggning i Kungälv. Här får du kombinera ansvar för masterdata och PIM-system med operativt inköp och varuförsörjning - en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas i en dynamisk organisation med högt tempo.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som Masterdata & PIM-ansvarig / Varuförsörjare blir du en viktig länk mellan inköp, logistik och försäljning. Du säkerställer att artikeldata i affärssystemet och PIM-systemet håller hög kvalitet och är uppdaterad, samtidigt som du ansvarar för avrop och uppföljning gentemot leverantörer. Rollen innebär nära samarbete med både interna team och externa partners, där du arbetar för att optimera processer, förbättra informationsflöden och säkerställa leveransprecision.
Exempel på arbetsuppgifter:
•
Hantering och kvalitetssäkring av artikeldata i ERP- och PIM-system.
•
Registrering, uppdatering och berikning av produktinformation.
•
Operativa inköp och avrop enligt avtal och rutiner.
•
Uppföljning av leveranser och hantering av avvikelser.
•
Kommunikation med leverantörer kring produktinformation, priser och leveranstider.
•
Samarbete med sälj- och logistikteam för att effektivisera varuförsörjningen.
Formell kompetens
•
Gymnasieutbildning inom handel, logistik, teknik eller ekonomi.
•
Minst 2 års erfarenhet av arbete med masterdata och/eller PIM-system.
•
Erfarenhet av operativt inköp eller varuförsörjning.
•
God systemvana, gärna Navision eller liknande ERP.
•
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
•
Eftergymnasial utbildning inom inköp/logistik är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk med ett starkt öga för detaljer. Du är noggrann i ditt arbete men har också förmågan att ta snabba beslut när situationen kräver det. Du trivs i en miljö med högt tempo och korta ledtider, är kommunikativ och serviceinriktad samt uppskattar att samarbeta nära kollegor. Din drivkraft och ditt engagemang bidrar till att utveckla både rollen och processerna framåt.
Om Pretec
Pretec är en ledande leverantör av fästelement och montageprodukter för prefab, stålbyggnation och berg/tunnelkonstruktion. Företaget har lång erfarenhet och ett starkt varumärke på marknaden, med kunder i både Sverige och internationellt. I vår nya, moderna anläggning i Rollsbo, Kungälv, samlar vi logistik, lager och kontor under samma tak för att möta framtidens behov. Pretec kännetecknas av korta beslutsvägar, stark teamkänsla och en kultur där kvalitet och kundnytta står i centrum.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Alice Nerö via e-post: alice.nero@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
